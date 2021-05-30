Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#Алексей Леонов30.05.2021 07:15

87 лет со дня рождения Алексея Архиповича Леонова

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Тисульского района ныне Кемеровской области, и был девятым ребёнком в семье. Отец, Архип Алексеевич (1893-1981), работал председателем сельсовета, был репрессирован (1936), затем реабилитирован (1939). Мать, Евдокия Минаевна (1895-1967), была учительницей. В 1948 году вместе с семьей переехал в Калининград (областной центр).

Алексей Леонов окончил среднюю школу № 21 Калининграда в 1953 году. В 1955 году окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения лётчиков в Кременчуге, куда поступил по комсомольскому набору. В 1957 году окончил Чугуевское военное авиационное училище лётчиков. С 1957 года служил летчиком 113-го истребительного авиационного полка 10-й Гвардейской истребительной авиационной дивизии 69-й Воздушной армии Киевского военного округа, с 1959 года — старшим летчиком 294-го отдельного разведывательного авиационного полка 24-й Воздушной армии в составе Группы советских войск в Германии.

7 марта 1960 года приказом Главкома ВВС был зачислен слушателем-космонавтом в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов ВВС, вошел в число первых 20 летчиков, отобранных для полетов в космос. Первый выход человека в космическое пространство Алексей Архипович совершил на корабле «Восход-2» 18 марта 1965 года, а первым, кто сообщил об этом событии, был командир корабля — Павел Беляев.

Его слова были такими: «ВНИМАНИЕ! ЧЕЛОВЕК ВЫШЕЛ В КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО!».

Алексей Архипович находился в условиях космического пространства 23 минуты 41 секунду, а вне шлюза в открытом космосе — 12 минут и 9 секунд. В это время он удалялся от корабля на расстояние до 5,35 метра. Общая продолжительность полёта Леонова и Беляева составила 1 сутки 2 часа 2 минуты 17 секунд. За успешное выполнение полёта и проявленные при этом мужество и героизм подполковнику Леонову Алексею Архиповичу 23 марта 1965 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1967-1970 гг. Алексей Архипович входил в группу советских космонавтов, готовившихся по программам облёта Луны и посадке на неё и был одним из двух кандидатов, чтобы стать первым советским человеком, которому предстояло побывать на поверхности Луны в параллельной лунно-посадочной программе. Обе программы были закрыты — в 1969 году американцы высадились на Луну, и так называемая «лунная гонка» прекратилась.

15-21 июля 1975 гг. совместно с Валерием Кубасовым совершил второй полёт в космос в качестве командира космического корабля «Союз-19» по программе «Союз — Аполлон». Тогда на орбите состоялась встреча и историческое рукопожатие членов двух экипажей — Алексея Леонова, Валерия Кубасова, Вэнса Бранда, Томаса Стаффорда, Дональда Слейтона. Продолжительность полёта составила 5 суток 22 часа 30 минут 51 секунда. За успешное осуществление полёта и проявленные при этом мужество и героизм генерал-майор авиации 22 июля 1975 года был награждён второй медалью «Золотая звезда» и орденом Ленина.

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В Центре подготовки космонавтов занимал должности космонавта (с 1961 года), инструктора-космонавта (с 1966 года), заместителя командира 1-го отряда космонавтов (с 1966 года), заместителя начальника управления и старшего инструктора-космонавта (с 1969 года), заместителя начальника ЦПК (с 1970 года). В 1975 году ему была присвоена квалификация космонавта 2-го класса. В 1976-1982 годах был командиром отряда космонавтов. 26 января 1982 года был отчислен из отряда космонавтов и назначен на должность первого заместителя начальника ЦПК по летной и космической подготовке, которую занимал до 1991 года.

Алексей Архипович отмечен многочисленными орденами и медалями, государственными премиями и званиями. Его именем названы кратер на обратной стороне Луны, улицы многих городов. На родине Алексея Леонова (в Листвянке), в Кемерово и на Аллее космонавтов в Москве установлены его бронзовые бюсты. Имя космонавта носят Международный аэропорт Кемерово, средняя общеобразовательная школа № 4 в городе Гагарин Смоленской области, улицы в Калининграде, Кемерово, Перми, Кременчуге (Украина). В честь Леонова назван один из кратеров на Луне.

Дважды Герой Советского Союза (1965, 1975). Награжден двумя орденами Ленина (1965, 1975), орденами Красной Звезды (1961), «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени (1975), «За заслуги перед Отечеством» I, III и IV степеней (2019, 2014, 2000), Дружбы (2011).

Лауреат премии Ленинского комсомола (1980), Государственной премии СССР (1981), премии правительства РФ им. Ю. А. Гагарина в области космической деятельности за 2011 г.

Отмечен благодарностью президента РФ (1996), почетной грамотой правительства РФ (2009).

Удостоен иностранных званий и наград: Герой Социалистического Труда Болгарии (1965), Герой Труда Вьетнама, ордена Георгия Димитрова (Болгария, 1965), Карла Маркса (ГДР, 1965), Государственного Знамени (Венгрия, 1965), «За отличие» I степени (Сирия, 1966), «За заслуги» III степени (Украина, 2011) и др.

Среди его наград — золотые медали им. К. Э. Циолковского (Академии наук СССР) и им. Ю. А. Гагарина (Международной авиационной федерации, FAI), международная премия Фонда Андрея Первозванного «Вера и Верность» (2016).

Летчик-космонавт СССР (1965). Заслуженный мастер спорта (1965). Член Союза художников СССР (1965), почетный член Российской академии художеств (2004). Действительный член Международной академии астронавтики, академик Российской академии астронавтики.

Почетный гражданин более 30 городов России и стран мира: Калуги (1965), Калининграда (1965), Кемерово (1967), Перми (1965), Байконура (1976, Казахстан), Сан-Антонио (Чили) и др. А также почетный гражданин Московской (2014), Владимирской (2016) областей.

11 октября 2019 года Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни.

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Алексей Леонов. Прыжок в космос. Документальный фильм

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