А. Климов: Поправки в закон об основных гарантиях избирательных прав важны для обеспечения национальной безопасности страны

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий провел расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края провел расширенное заседание рабочей группы, посвященной попыткам разжигания внешними силами на территории России сепаратизма, межнациональной и межрелигиозной розни.

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Данная тема рассматривалась в контексте поступивших в верхнюю палату принятых Государственной Думой 26 мая поправок в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», предусматривающих запрет избираться в органы государственной власти для лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности.

Закон на заседании представил первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев. ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай По его словам, документ был серьезно доработан ко второму чтению. «Он был дополнен поправками, согласно которым вводимые ограничения распространяются на лиц, причастность которых установлена вступившим в законную силу решением суда. Кроме того, были установлены четкие критерии определения такой причастности», — рассказал парламентарий.

Состоялась содержательная дискуссия с участием сенаторов Российской Федерации, представителей экспертного сообщества, включая обсуждение релевантного международного опыта.

Иностранные оппоненты не стесняются использовать в своих деструктивных целях экстремистов и любые средства для расшатывания политической стабильности Российской Федерации, для ее сдерживания, создания искусственных трудностей

Подводя итоги заседания, Андрей Климов отметил, что иностранные оппоненты не стесняются использовать в своих деструктивных целях экстремистов и любые средства для расшатывания политической стабильности Российской Федерации, для ее сдерживания, создания искусственных трудностей. «В том числе в ход идут такие методы, как попытки разжигания сепаратизма, межнациональной, межрелигиозной розни и иные экстремистские направления. В канун формирования Государственной Думы нового созыва в период проведения и подготовки сентябрьских парламентских выборов зарубежные центры заранее планировали оказать содействие своим ставленникам, в том числе тем из них, кто ранее уже на практике проявил себя в совершении действий экстремистского характера», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что Конституция РФ прямо предусматривает, что «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ

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Андрей Климов

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Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ

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Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ

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Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ

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Маргарита Павлова

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Владимир Джабаров

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Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ

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Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ

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Андрей Климов

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Александр Башкин

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Эдуард Исаков

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В этой связи внесенный для одобрения Совета Федерации закон, который приостанавливает возможность попадания в органы власти лиц, непосредственно причастных к экстремистской деятельности, представляется несомненно важным для обеспечения нашей национальной безопасности и стабильного развития российского общества и государства в интересах его граждан, сказал парламентарий.

Андрей Климов отметил, что предлагаемые законодательные нормы не являются формами административного либо уголовного наказания, а само предлагаемое действие ограничительных мер носит временный характер, на точно установленный законом срок.

С учетом состоявшегося обсуждения сенаторы считают важным одобрить федеральный закон, а членам Комиссии — продолжить разъяснительную деятельность о недопустимости попадания в органы власти экстремистов любого толка и отдельно остановиться на данном вопросе в Ежегодном докладе Комиссии.

Кроме того, принято решение рекомендовать рабочей группе Комиссии по анализу угроз российскому суверенитету продолжить изучение форм и методов разжигания извне сепаратизма, межнациональной и межрелигиозной розни и подготовить рекомендации по дополнительным мерам противодействия такого рода экстремистским устремлениям.

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