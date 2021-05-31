А. Шевченко: Мы предлагаем законодательно закрепить требования к обустройству площадок для стоянки специальных транспортных средств на дворовых территориях

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы обсудили вопросы обеспечения доступа специальных транспортных средств во дворы многоквартирных и частных жилых домов.

В Совете Федерации состоялось расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему «Вопросы обеспечения доступа специальных транспортных средств, в том числе пожарной техники во дворы многоквартирных и частных жилых домов».

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Провел заседание первый заместитель председателя Комитета СФ Андрей Шевченко. ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области

По его словам, рассматриваемый вопрос крайне важен, так как от его решения часто зависят жизнь и здоровье людей. Особую остроту эта тема приобретает в городах с большим количеством личного автотранспорта, подчеркнул Андрей Шевченко.

Парламентарий обратил внимание, что решать проблему закрытых шлагбаумов и невозможности въехать спецтранспорту на территорию многоквартирного дома надо сразу в нескольких плоскостях. В частности, требуется обеспечить придомовые территории специальными площадками для спецтранспорта, создать дополнительные парковочные места для граждан в шаговой доступности за приемлемую цену, а также усилить административную ответственность физических и юридических лиц за ограничение свободного доступа спецтранспорта к жилым домам.

Сенаторы заслушали информацию по этой теме представителей Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, Общественной палаты РФ.

По итогам обсуждения было принято решение рекомендовать Правительству РФ рассмотреть вопрос о целесообразности законодательного закрепления на федеральном уровне требований к обустройству площадок, предназначенных для стоянки транспортных средств пожарной охраны, скорой медицинской помощи, других экстренных оперативных служб на дворовых территориях, включая методику определения места размещения таких площадок и установление единых требований к их обозначению.

Предложено также рассмотреть вопрос о введении на федеральном уровне административной ответственности граждан и юридических лиц за ограничение доступа специальных транспортных средств на дворовую территорию, а также за размещение иных транспортных средств и объектов (например, мусорных контейнеров) на площадках, предназначенных для стоянки специальных транспортных средств.

Расширенное заседание Комитета по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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Андрей Шевченко

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Расширенное заседание Комитета по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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Владимир Городецкий

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Дмитрий Кузьмин

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Расширенное заседание Комитета по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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Дина Оюн

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Галина Солодун

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Расширенное заседание Комитета по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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Сергей Безденежных

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Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ рекомендовано проработать вопрос о целесообразности закрепления в Жилищном и Градостроительном кодексах РФ положений о шлагбаумах и других устройствах, перекрывающих движение транспортных средств, как устройствах, выполняющих функцию контроля доступа транспортных средств на дворовую территорию, иную территорию общего пользования, не относящуюся к общему имуществу многоквартирного дома.

Законодатели предложили изучить опыт города Москвы по реализации пилотного проекта «Умный шлагбаум», позволяющего сотрудникам экстренных и коммунальных служб открывать шлагбаумы для доступа на дворовые территории с помощью загруженного в мобильный телефон специального приложения.

В ходе заседания сенаторы также рассмотрели Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» и статью 7 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации».

Этот закон направлен на обеспечение защиты жилищных прав и законных интересов граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в зданиях, принадлежавших государственным или муниципальным предприятиям либо государственным или муниципальным учреждениям, и использовавшихся в качестве общежитий или служебных жилых помещений.

Комитет СФ рассмотрел и рекомендовал Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в статью 157 Жилищного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства». Изменения направлены на обеспечение защиты прав и законных интересов собственников, проживающих в частных домах (жилом доме или части жилого дома), посредством установления ответственности исполнителя коммунальной услуги за нарушение порядка расчета платы за такую услугу.

Также парламентарии обсудили Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 7 и 18 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».

Указанным законом закрепляется, что передача жилых помещений в собственность граждан оформляется договором передачи, заключаемым органами государственной власти или органами местного самоуправления, предприятием, учреждением с гражданином, получающим жилое помещение в собственность в порядке, установленном законодательством.

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