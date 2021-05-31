В. Джабаров обсудил на приеме граждан в Еврейской автономной области вопросы социальной сферы, здравоохранения и ЖКХ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор совершил рабочую поездку в регион.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области в рамках работы в регионе провел прием граждан.

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Вопросы, которые подняли заявители, касались, в основном, социальной сферы, здравоохранения и ЖКХ. Группа пациентов и медработников областного противотуберкулёзного диспансера обратилась к сенатору с просьбой оказать содействие в обеспечении лечебного учреждения современным рентген-аппаратом взамен вышедшего из строя.

«От наличия медицинского оборудования зависят здоровье и жизнь людей. Обязательно возьму ситуацию на личный контроль», — ответил Владимир Джабаров.

Парламентарий сообщил, что детально рассмотрит каждое поступившее обращение граждан и в зависимости от проблемы будет работать совместно с соответствующими органами: прокуратурой, департаментом здравоохранения ЕАО, профильными медицинскими и другими организациями.

Владимир Джабаров

В ходе поездки в регион сенатор также дал интервью журналистам, в котором затронул тему проводимой в регионе вакцинации против COVID-19. Сенатор отметил, что на улицах Биробиджана установлены мобильные пункты вакцинации.

«Здорово, что люди идут сюда семьями. Вакцинация проводится бесплатно, без очередей. Конечно, прививка — дело сугубо добровольное, но мы должны заботиться о своем здоровье», — сказал Владимир Джабаров.

Парламентарий добавил, что в ЕАО фиксируется низкий прирост заболевших. «Это результат целенаправленной работы руководства области, регионального департамента здравоохранения».

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