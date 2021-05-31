В. Матвиенко: Отношения России и Сербии продолжают активно развиваться по всем направлениям

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации провела встречу с Председателем Народной скупщины Республики Сербии.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с Председателем Народной скупщины Республики Сербии Ивицей Дачичем.

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«Отношения между Россией и Сербией вышли на уровень подлинного стратегического партнерства и продолжают развиваться по всем направлениям», — сказала Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что межпарламентское сотрудничество занимает важное место в российско-сербском взаимодействии.

Председатель СФ выразила уверенность, что визит сербского коллеги в Россию придаст новый импульс продвижению по‑настоящему союзнических связей двух стран.

Глава верхней палаты российского парламента поблагодарила Председателя Народной скупщины Республики Сербии за совместную работу и координацию действий на международных площадках.

Валентина Матвиенко и Ивица Дачич обратили внимание на проблему сохранения исторической памяти и недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны. Стороны констатировали, что Россия и Сербия совместно препятствуют усилиям некоторых государств фальсифицировать исторические факты.

Ивица Дачич отметил динамичный и содержательный российско-сербский диалог как в рамках двусторонних контактов, так и на международных площадках. По его словам, это свидетельствует о взаимном доверии, партнерстве и поддержке.

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Народной скупщины Республики Сербии Ивицей Дачичем

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Народной скупщины Республики Сербии Ивицей Дачичем

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Константин Косачев

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Григорий Карасин

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Александр Бабаков

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Народной скупщины Республики Сербии Ивицей Дачичем

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Геннадий Голов

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Народной скупщины Республики Сербии Ивицей Дачичем

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Народной скупщины Республики Сербии Ивицей Дачичем

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Народной скупщины Республики Сербии Ивицей Дачичем

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Народной скупщины Республики Сербии Ивицей Дачичем

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Народной скупщины Республики Сербии Ивицей Дачичем

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Народной скупщины Республики Сербии Ивицей Дачичем

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Народной скупщины Республики Сербии Ивицей Дачичем

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Народной скупщины Республики Сербии Ивицей Дачичем

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Народной скупщины Республики Сербии Ивицей Дачичем

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Народной скупщины Республики Сербии Ивицей Дачичем

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Глава Народной скупщины Сербии выразил настрой на дальнейшее продолжение активного совместного взаимодействия с российскими парламентариями.

Ивица Дачич выразил благодарность российской стороне за поддержку Сербии в вопросах сохранения государственной целостности, а также за помощь, оказываемую не только поставками вакцины от коронавирусной инфекции, но и трансфером технологий для ее производства.

Председатель Совета Федерации и Председатель Народной скупщины Республики Сербии затронули вопросы парламентского содействия работе по выравниванию взаимного объема товарооборота между двумя странами, развитие межрегионального взаимодействия.

Валентина Матвиенко предложила усилить парламентский контроль за исполнением межгосударственных соглашений, активнее поддерживать реализуемые проекты экономических субъектов двух стран, развивать договорно-правовую базу и провести ревизию российско-сербских межпарламентских соглашений с целью их актуализации.

Особое внимание было уделено вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества.

«Важно обеспечить исполнение межправительственного соглашения о культурно-информационных центрах. Ожидаем скорейшей ратификации этого документа в Народной скупщине Республики Сербии», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Глава верхней палаты российского парламента пригласила сербских представителей к активному участию в работе третьего Евразийского женского форума в октябре этого года в Санкт-Петербурге и в запланированной на май 2022 года Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя СФ, член группы по сотрудничеству Совета Федерации с Народной скупщиной Республики Сербии Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Народной скупщиной Республики Сербии Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области член Комитета СФ по международным делам Александр Бабаков, БабаковАлександр Михайловичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области член Комитета СФ по международным делам, член группы по сотрудничеству Совета Федерации с Народной скупщиной Республики Сербии Ольга Епифанова. ЕпифановаОльга Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми

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