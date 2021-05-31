В Саратове состоялись Всероссийские соревнования по самбо среди юношей

Source: Russia Ministry of Sport

29-30 мая в Саратове в ФОКе «Звёздный» прошли XV Всероссийские соревнования по самбо среди юношей 12-14 лет, посвящённые памяти вице-президента Всероссийской федерации самбо Султана Раисовича Ахмерова.

Почетными гостями мероприятия стали заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов, статс-секретарь – заместитель Министра спорта Российской Федерации Ксения Машкова, губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

В состязаниях приняли участие 345 спортсменов из 33 регионов России и Республики Беларусь. Были разыграны медали в десяти весовых категориях (35 кг, 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 71 кг и свыше 71 кг).

Соревнования являлись отборочными для участия в Первенстве России 2021 года. В командном зачёте первое место заняла команда Саратовской области, второе – команда Москвы, третье – команда Республики Калмыкия.

В рамках рабочего визита в Саратовскую область Одес Байсултанов и Ксения Машкова посетили Дворец водных видов спорта, построенный в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Они осмотрели три бассейна и залы, созданные специально для «сухих» тренировок пловцов и прыгунов в воду. Одес Байсултанов подчеркнул, что такие комплексы помогают развивать виды спорта на территории региона и страны.

Пресс-служба Минспорта России

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