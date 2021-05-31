В Таганроге при поддержке Минспорта России прошёл инклюзивный фестиваль «Футбол – школа жизни»

Source: Russia Ministry of Sport

В Таганроге (Ростовская область) в преддверии Дня защиты детей при поддержке Министерства спорта Российской Федерации состоялся инклюзивный межрегиональный фестиваль «Футбол – школа жизни» в рамках 14-й Всероссийской благотворительной акции «Под флагом добра».

Организатором фестиваля выступил Благотворительный фонд «Под флагом добра», являющийся победителем грантового конкурса Минспорта России 2021 года. Конкурс на предоставление грантов некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях выполнения государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» проводится Минспортом России ежегодно с 2019 года. В этом году победителями конкурса стали 26 некоммерческих организаций.

Акция «Под флагом добра» объединила семьи, воспитывающие детей с нарушениями здоровья, медицинское сообщество, специалистов творческих профессий, спортсменов, тренеров и волонтёров.

В рамках фестиваля «Футбол – школа жизни» состоялись мастер-классы футболистов Дмитрия Градиленко, Игоря Нечая и Никиты Пищулина. В них приняли участие более 150 детей, представляющие команды Таганрогской специализированной школы № 1 (для слабослышащих детей), Таганрогской специализированной школы № 19 (для детей с интеллектуальными нарушениями), общественной организации детей инвалидов «Луч надежды», общественной организации детей инвалидов «Мы есть» и Матвеево-курганской специализированной школы.

Гостями мероприятия стали спортсмены-паралимпийцы Сергей Бурлаков и Александр Скалиух.

Пресс-служба Минспорта России

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