Source: Russia Federal Space

#Гонец31.05.2021 13:24

«Гонец» усовершенствовал судовые антенны

Спутниковая система «Гонец» совместно с ЗАО ГК «Навигатор» разработала и провела успешные испытания новой антенны для судовых станций «Гонец». Антенна предназначена для использования на морских судах различных типов, включая рыбопромысловые. Отличительными особенностями изделия являются повышенная герметичность и устойчивость к воздействию агрессивных сред, увеличение в составе цельных пластиковых элементов, уменьшение общего количества стыковочных узлов.

Использование новой антенны в составе судовых станций «Гонец» позволит дополнительно увеличить их общую надежность и срок эксплуатации в море. Вместе с тем это снизит количество требуемых заходов судов в порты для выполнения ремонта и обслуживания терминалов «Гонец».

Антенна может быть также использована и на сухопутных стационарных и мобильных объектах, включая различные виды транспорта и спецтехники. Удобное крепление на магнитах позволяет быстро установить ее на поверхности. Старт серийного изготовления и поставка в дилерскую сеть ориентировочно ожидается в августе текущего года.

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