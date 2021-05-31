Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#НПО Лавочкина#Фрегат31.05.2021 08:30

Испытательную базу разгонных блоков «Фрегат» переоснастят к концу 2022 г.

Техническое перевооружение испытательной базы разгонных блоков «Фрегат» (РБФ) завершится до конца 2022 года. Об этом сообщили российскому информационном агентству ТАСС в пресс-службе Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

«В настоящее время НПО им. Лавочкина в рамках Федеральной космической программы на 2016-2025 годы реализует инвестиционный проект «Техническое перевооружение испытательной базы разгонных блоков „Фрегат“ со сроком реализации 2020-2022 годы», — сообщили в пресс-службе.

В НПО имени Лавочкина отметили, что проект предусматривает техническое перевооружение существующей испытательной базы разгонных блоков «Фрегат» и осуществляется в связи с увеличением числа их производства, для создания контрольно-испытательной станции (КИС) «Фрегатов».

Кроме того, переоснащение проводится с целью организации рабочих мест для проведения электрических испытаний всех модификаций разгонных блоков «Фрегат» и обеспечения предприятия современным стендовым оборудованием.

«Необходимость создания КИС РБФ обусловлена также тем, что идентичные испытательные системы используются на технических комплексах космодромов для обеспечения подготовки к запуску. В связи с этим необходимо обеспечить идентичность проводимых испытаний на космодромах и на территории предприятия», — уточнили в пресс-службе.

Источник: ТАСС29 мая 2021 года, 01:04

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