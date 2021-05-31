Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в церемонии открытия туристско-инвестиционного форума «Коми. Москва», посвященного 100-летию образования северного региона.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в торжественной церемонии открытия туристско-инвестиционного форума «Коми. Москва», посвященного 100-летию образования северного региона.

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В рамках мероприятия состоялась презентационная сессия, где были представлены инвестиционные возможности Республики Коми, а также приоритетные инвестиционные проекты — «Туристско-рекреационный кластер «Девственные леса Коми» и «Многофункциональный туристский комплекс «Финно-угорский этнокультурный парк». Участники ознакомились с культурными традициями и природными красотами Республики.

«Республика Коми является одним из тех российских регионов, которые активно развивают туристскую индустрию. На ее территории развиваются экологический, этнографический, культурно-познавательный, гастрономический, событийный и другие виды туризма», — отметила Инна Святенко.

Сенатор подчеркнула, что форум позволит Республике Коми представить свои туристические возможности, обсудить предложения по дальнейшему развитию туризма в регионе, найти новых партнеров, и будет способствовать повышению конкурентоспособности субъекта РФ на туристском рынке.

Инна Святенко приняла участие в церемонии открытия туристско-инвестиционного форума «Коми. Москва», посвященного 100-летию образования северного региона

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Инна Святенко приняла участие в церемонии открытия туристско-инвестиционного форума «Коми. Москва», посвященного 100-летию образования северного региона

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Инна Святенко приняла участие в церемонии открытия туристско-инвестиционного форума «Коми. Москва», посвященного 100-летию образования северного региона

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Инна Святенко

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Участников форума от имени главы Коми Владимира Уйбы УйбаВладимир ВикторовичГлава Республики Коми приветствовал первый заместитель председателя правительства Республики Игорь Булатов. «Символично, что в год 100-летия региона Республика Коми объединила в одном из красивейших памятников архитектуры – доме Петра Пашкова – ведущих представителей туристского бизнеса и экспертного сообщества, а также общественных организаций и профессиональных объединений. Уверен, что сегодняшний форум каждому присутствующему в зале позволит ближе познакомиться с многонациональной мозаикой культурных традиций и разнообразием природных красот Республики, а также с главными брендами региона», – сказал он.

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