Н. Куликовских приняла участие в заседании Смоленской областной Думы и посетила Новодугинский район

Source: Russia – Council of the Federation

На заседании регионального парламента был заслушан отчет губернатора о результатах деятельности администрации Смоленской области за прошлый год.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Смоленской области Нина Куликовских КуликовскихНина Германовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области приняла участие в заседании областной Думы.

В ходе мероприятия губернатор Алексей Островский ОстровскийАлексей ВладимировичГубернатор Смоленской области выступил с отчетом о результатах деятельности администрации региона за прошлый год.

Как отметила сенатор, комментируя отчет, социально-экономическое развитие Смоленской области, как и других субъектов РФ, в 2020 г. определялось, прежде всего, эпидемической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции. «Тем не менее администрация области справилась со стоявшими перед ней задачами, и ее работу в минувшем году следует отметить как положительную», — считает Нина Куликовских.

В рамках работы в регионе сенатор также совершила рабочую поездку в Новодугинский район. Являясь координатором проекта «Забота», вместе с волонтерами она навестила три многодетные семьи. Им были переданы одежда, школьные принадлежности, игрушки, продукты питания.

Нина Куликовских приняла участие в заседании Смоленской областной Думы

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Нина Куликовских приняла участие в заседании Смоленской областной Думы

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Нина Куликовских посетила Новодугинский район

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Нина Куликовских посетила Новодугинский район

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Нина Куликовских посетила Новодугинский район

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Нина Куликовских посетила Новодугинский район

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Нина Куликовских посетила Новодугинский район

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Нина Куликовских посетила Новодугинский район

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«Проект «Забота» прижился на Смоленщине, подтверждением является все большее желание у людей оказывать помощь тем, кто в этом нуждается», — сказала парламентарий.

Нина Куликовских и глава муниципального образования «Новодугинский район» Владимир Соколов провели мониторинг технического состояния местных школ. Сенатор ознакомилась с работой Лицея-интерната «Феникс» в деревне Мольгино. При образовательном учреждении работают бассейн, ледовый дворец, художественная студия, музыкальные классы, шахматная школа, гончарная мастерская. «Здесь большие возможности для раскрытия детских талантов. Таких сельских школ должно быть как можно больше», — отметила парламентарий.

Состоялась встреча Нины Куликовских с членами поискового отряда «Феникс», который прошел стажировку в весенней Вахте Памяти и полноправно влился в семью Смоленского поискового объединения. Сенатор вручила активистам паспорт отряда, удостоверения, флаг поискового движения и ценные подарки.

В ходе работы в регионе парламентарий также провела прием граждан.

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