Олег Матыцин принял участие в совещании по развитию физической культуры, спорта и туризма в арктических регионах России

Source: Russia Ministry of Sport

29 мая Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в рамках рабочего визита в Норильск (Красноярский край) принял участие в совещании по развитию физической культуры, спорта и туризма в арктических регионах России.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы вовлечения жителей арктических регионов в занятия физической культурой и спортом, популяризации здорового образа жизни, развития национальных, традиционных и новых для арктических регионов видов спорта, строительства спортивной инфраструктуры, поддержки туристических проектов.

В мероприятии также приняли участие Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, губернатор Красноярского края Александр Усс, руководители арктических регионов страны, представители компании «Норильский никель».

С мая 2021 по 2023 годы Российская Федерация будет председательствовать в Арктическом Совете – международной организации, содействующей сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В Арктический совет входят восемь стран: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Финляндия, Швеция, США и Россия.

«При комплексном развитии арктических территорий крайне важна социальная сторона вопроса. Наша задача – совместными усилиями развивать социальную и спортивную инфраструктуру, чтобы люди участвовали в соревнованиях, чтобы спорт был важной частью жизни людей, – отметил Олег Матыцин. – Глядя на современные спортивные объекты, у людей появляется мотивация. Важно развивать и национальные виды спорта. Министерство спорта готово принимать участие в реализации проектов, направленных на эти цели».

Министр заявил о важности продвижения спорта как элемента сотрудничества между странами. «Развитие физической культуры и спорта в арктической зоне – значимый элемент стратегии национальной безопасности, – подчеркнул Олег Матыцин. – Важно не только проведение российских соревнований, но и усиление роли России в международном сообществе. Спорт на данный момент является одним из наиболее эффективных средств единения и позиционирования России как открытой страны, которая консолидирует усилия и демонстрирует принципы равного сотрудничества».

Фото: Вадим Кофман

Пресс-служба Минспорта России

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