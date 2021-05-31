Открытие предприятия по серийному выпуску «Ауруса»

Source: President of Russia – Kremlin

В мероприятии также приняли участие Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов и гендиректор ООО «Аурус» Адиль Ширинов.

Проект по разработке и постановке на производство новой единой модульной платформы и семейства автомобилей на её базе стартовал в 2013 году. Разработка компонентов и автомобилей на их базе велась силами широкой международной кооперации автомобильных производственных и инжиниринговых предприятий с участием ведущих компаний Европы и Азии. В проекте участвуют более 50 российских предприятий.

В настоящий момент семейство «Аурус» состоит из 15 моделей автомобилей и двух мотоциклов.

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В.Путин: Уважаемые коллеги, друзья, добрый день!

Я рад поздравить вас с открытием в Республике Татарстан новых, современных мощностей по серийному производству автомобилей марки «Аурус». Безусловно, это значимое событие для российского автопрома, для отечественной промышленности в целом.

Помню, как всё это начиналось, и хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации этого проекта, в развитии и оснащении этой производственной площадки. Уверен, что автомобили, которые сойдут с её конвейера, будут пользоваться спросом.

Как вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулём неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам.

Вы хорошо знаете, какая большая работа предшествовала сегодняшнему торжественному событию. В неё были вовлечены тысячи специалистов – инженеры, конструкторы, проектировщики – со всей страны. И с поставленной задачей они успешно справились.

Можно сказать, что впервые в истории России фактически с нуля была создана целая линейка автомобилей представительского класса. В том числе для них была спроектирована современная единая платформа, предусмотрен узнаваемый, кстати говоря, на мой взгляд, традиционный дизайн для машин представительского класса, сформирована компонентная база, что очень важно.

Добавлю, что разработка семейства автомобилей «Аурус» велась в тесном сотрудничестве с ведущими автопроизводителями и инжиниринговыми центрами как Европы, так и Азии. Это расширило возможности в приобретении новых знаний и передовых, во многом уникальных компетенций. Но сделано всё было ещё очень быстро. И знаю, что наши партнёры этому неоднократно удивлялись и радовались вместе с нами. Всё это крайне важно для развития в России собственного конкурентоспособного автопрома и целого ряда смежных отраслей.

Около 70 процентов поставщиков комплектующих для автомобилей «Аурус» – это наши, российские компании. Для них это хороший шанс освоить новые технологии, получить дополнительные заказы.

Рассчитываем, что серийный выпуск автомашин «Аурус» усилит присутствие российских автомобилей и на международном рынке, даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции.

И конечно, открытие производственной площадки в Татарстане – это ещё один стимул для развития региона. Татарстан и так у нас в передовиках по очень многим показателям, но за счёт появления современных рабочих мест, увеличения налоговых поступлений, которые необходимы для решения социальных задач, Татарстан сделает ещё один шаг вперёд.

Я хочу ещё раз сказать спасибо всем, кто работал над созданием нового производства, а также над разработкой автомобилей «Аурус» в целом. Поздравляю коллектив предприятия с началом работы. Желаю всем дальнейших успехов и, разумеется, всего самого-самого доброго.

Спасибо.

Прошу вас, коллеги.

Стенографический отчёт церемонии будет опубликован позднее.

MIL OSI