При грантовой поддержке Минспорта России стартует проект «Прорыв к здоровью», предполагающий бесплатные тренировки для жителей регионов страны

Source: Russia Ministry of Sport

Центр развития современной молодёжной культуры и спорта» совместно с Федерацией воздушно-силовой атлетики России запускают проект «Прорыв к здоровью» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В этом году проект «Прорыв к здоровью» стал победителем грантового конкурса Министерства спорта Российской Федерации.

Конкурс на предоставление грантов некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях выполнения государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» проводится Минспортом России ежегодно с 2019 года. В 2021 году победителями конкурса стали 26 некоммерческих организаций.

В рамках проекта «Прорыв к здоровью» в не менее 43 регионах страны инструкторы проведут бесплатные тренировки для населения. Организаторы физкультурно-оздоровительной программы подготовят и опубликуют в открытом доступе в сети Интернет 100 обучающих роликов с техникой выполнения упражнений. Контент будет разделен по уровням подготовки: «Начинающий», «Любитель», «Продвинутый». Упражнения можно выполнять на спортивных уличных площадках, а также в качестве разминки в офисе в течение рабочего дня.

Участники проекта приобретут дополнительные знания о тренировках и здоровом образе жизни, получат доступные методики и программы тренировок, сформируют привычку регулярно тренироваться. Кроме того, тренировочные методики проекта можно будет использовать для подготовки населения к выполнению нормативов комплекса ГТО.

Более подробная информация размещена в официальной группе проекта ВКонтакте https://vk.com/prorivkzdorovyu.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI