Сенаторы поддержали присоединение России к протоколу, изменяющему Конвенцию о преступлениях на борту воздушных судов

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание Комитета СФ провел Григорий Карасин.

Состоялось заседание Комитета Совета Федерации по международным делам. Мероприятие провел председатель Комитета СФ Григорий Карасин. КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области

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На заседании был рассмотрен федеральный закон «О присоединении Российской Федерации к Протоколу, изменяющему Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов».

Документ представил официальный представитель Правительства РФ, статс-секретарь — заместитель Министра транспорта РФ Дмитрий Зверев.

Конвенция применяется в отношении преступлений и иных актов, не являющихся преступлениями, но угрожающих безопасности или создающих угрозу поддержанию порядка и дисциплины на борту воздушного судна. Положениями Конвенции определяются основания для осуществления договаривающимися государствами своей юрисдикции в отношении противоправных деяний, совершаемых на борту воздушных судов, а также устанавливается правовая основа для межгосударственного сотрудничества по вопросам предотвращения и пресечения таких деяний.

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Члены Комитета СФ рекомендовали палате одобрить федеральный закон.

В ходе заседания сенаторы рассмотрели проект заявления Совета Федерации «О необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, осуществляемой США в отношении Республики Куба». Документ представил председатель Комитета СФ Григорий Карасин.

Заявление Совета Федерации планируется принять на заседании палаты 2 июня.

Сенаторы также заслушали информацию об участии делегации Совета Федерации в миссии по наблюдению за проведением выборов президента Сирийской Арабской Республики. Выборы состоялись 26 мая 2021 года. Информацию представил член Комитета СФ Вадим Деньгин.

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