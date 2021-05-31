Ситуацию с водоснабжением Крыма и Севастополя рассмотрели в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

В. Васильев провел «круглый стол» о ходе реализации комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения региона.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев ВасильевВалерий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ивановской области провел «круглый стол» на тему «О ходе реализации комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и г. Севастополя».

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В обсуждении приняли участие член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Ольга Ковитиди КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым , член Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Сергей Колбин, КолбинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя член Комитета СФ по международным делам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков, ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов, представители Министерства экономического развития РФ, Министерства обороны РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Федерального агентства водных ресурсов, Федерального агентства по недропользованию, АО «Росгеология», органов государственной власти Республики Крым, эксперты.

Надежное водоснабжение лежит в основе социально-экономического развития региона

Валерий Васильев отметил, что надежное водоснабжение лежит в основе социально-экономического развития региона. Правительство РФ разработало комплексный план по обеспечению надежного водообеспечения Крыма и Севастополя. На реализацию 14 мероприятий плана в период до 2024 года запланировано выделить 48 миллиардов рублей, регион будет обеспечен дополнительно подачей воды минимум 310 кубометров в сутки. Таких объемов будет достаточно для обеспечения жителей.

Сенатор подчеркнул, что в настоящее время ликвидирован острый дефицит воды, возникший вследствие неблагоприятных погодных условий, остановлено истощение поверхностных источников водоснабжения, идет их наполнение. Все мероприятия плана осуществляются согласно графику работ. «Вместе с тем, остается озабоченность в связи с приближением сезона отпусков. С ростом туристического потока существенно возрастает потребление воды. Приезжающие в Крым отдыхающие не должны почувствовать сложностей с водоснабжением».

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Валерий Васильев

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Ольга Ковитиди

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Сергей Цеков

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Также по‑прежнему беспокоит состояние ситуация с обеспечением водой сельскохозяйственных и промышленных предприятий, сказал Валерий Васильев. «Нужно активнее применять капельное орошение и иные технологии. На полуострове «в никуда» вытекает 150 миллионов кубометров воды, которую можно очищать, аккумулировать и использовать для полива сельхозкультур».

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова проинформировала о текущей ситуации с водоснабжением региона. «Мы приступили к бурению новых скважин, которые позволят полуострову получить 22 тысячи кубометров воды из альтернативных источников, постепенно сокращая забор и водохранилищ». Другое направление работы – сокращение утечек воды, которые на момент разработки плана по прогнозной оценке составляли более 50 процентов как в Симферополе, так и на Южной берегу Крыма. В 2021 году предстоит выполнить капитальный ремонт 14 участков магистральных водопроводов на территории Симферополя. К началу отопительного сезона все эти работы будут завершены. Для Республики Крым утверждены 7 основных мероприятий, что позволит получить дополнительно 100 тысяч кубометров воды из артезианских источников, также ведутся проектные проработки строительства опреснительной установки в районе Ялты для гарантированного запаса воды в объеме 20 тысяч кубометров.

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