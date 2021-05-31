Социальная программа ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» объединила участников из более 200 стран и установила третий Мировой рекорд Гиннеса™

Source: Gazprom in Russian

Релиз

31 мая 2021, 22:20

Завершился Девятый сезон Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы». Ключевыми ценностями программы являются дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. В новом сезоне приняли участие девочки и мальчики 12–14 лет из более 200 стран мира.

Одной из отличительных особенностей завершившегося сезона стало проведение Всемирного онлайн-чемпионата по «Футболу для дружбы» 2021 на платформе бесплатного многопользовательского футбольного симулятора Football for Friendship World. Приложение было запущено в декабре 2020 года и доступно сейчас на различных операционных системах на 27 языках. Игра предполагает соревнования в смешанных международных командах по принципу «Футбола для дружбы». В финале чемпионата победила команда «Аргали», в составе которой играли ребята из Арубы, Белиза, Гватемалы, Коста-Рики и Мексики. Комментировал матч в прямом эфире Язн Таха, 14-летний комментатор из Сирии.

Юные журналисты из Бангладеш, Боливии, Венгрии и США были названы лучшими по итогам работы Международного детского пресс-центра «Футбола для дружбы». Подготовленные ими интервью, статьи и репортажи были опубликованы ведущими спортивными СМИ в разных странах.

Тренеры и юные футболисты более 350 футбольных академий и спортивных школ приняли участие в спортивных, экологических и образовательных мероприятиях программы. По итогам сезона социальные инициативы академий из Афганистана, Индии, Шри-Ланки и Того стали обладателями Международной премии «Футбола для дружбы». Еще 14 футбольных академий в Боливии, Канаде, Колумбии, Уругвае, Парагвае, Пуэрто-Рико, Коста-Рике, Тринидад и Тобаго, Белизе, Арубе, Гватемале и Мексике получили гранты на развитие детского футбола и продвижение ценностей программы среди своих воспитанников.

В рамках финальных мероприятий сезона участники установили уже третий для «Футбола для дружбы» Мировой рекорд Гиннеса™ — за самое большое количество посетителей виртуального стадиона в мире (в ходе онлайн-чемпионата по «Футболу для дружбы»). Ранее проект был также отмечен Мировыми рекордами Гиннеса™ за самую многонациональную футбольную тренировку на планете и самое массовое футбольное онлайн-мероприятие в мире.

Виктор Зубков, Председатель Cовета директоров ПАО «Газпром»: «Я рад, что „Футбол для дружбы“ приобретает все больше друзей и сторонников по всему миру — не только среди детей, но и среди их родителей, а также футбольных клубов и академий. „Газпром“ реализует большое количество социальных инициатив, в том числе в области спорта. Я считаю, что „Футбол для дружбы“ — один из самых нужных, важных и необходимых международных социальных проектов, особенно сегодня».

Роберто Карлос, глобальный посол «Футбола для дружбы»: «Я был счастлив выступить в этом году в качестве посла „Футбола для дружбы“. Общечеловеческие ценности, пропагандируемые проектом, имеют большое значение для молодежи и ее будущего. Как профессиональный игрок, а теперь и как тренер, я знаю, как важно не просто быть хорошим футболистом, но также обладать сильным характером и уметь взаимодействовать с людьми из разных стран, представителями разных культур. В этом отношении „Футбол для дружбы“ действительно делает наш мир лучше.”

Справка

Международная детская социальная программа „Футбол для дружбы“ реализуется ПАО „Газпром“ с 2013 года. За прошедшие девять сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 16 тысяч участников и приобрела свыше 6 миллионов сторонников.

Участники программы — Юные футболисты и Юные журналисты — мальчики и девочки 12–14 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, Юные футболисты объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде. Юные журналисты освещают события программы в Международном детском пресс-центре. Все участники получают статус Юных послов и после участия в программе продолжают делиться со своими сверстниками опытом, полученным на „Футболе для дружбы“ и продвигать общечеловеческие ценности — дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

„Футбол для дружбы“ поддерживают УЕФА, ФИФА, футбольные федерации и ведущие футбольные клубы мира, международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены, политики, деятели искусства.

В 2021 году „Футбол для дружбы“ прошел в онлайн-формате. Специальная цифровая платформа объединила тысячи игроков всех возрастов и стала базой для международных детских соревнований, а также игровой площадкой, где любой желающий может потренироваться, объединиться в смешанные международные сборные и сыграть в любимую игру в формате „Футбола для дружбы“ не выходя из дома.

Официальные интернет-ресурсы программы:

Фото- и видеоматериалы для СМИ: http://media.footballforfriendship.com

Вебсайт: https://footballforfriendship.com/

Instagram: https://www.instagram.com/footballforfriendship/

Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

YouTube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

Wikipedia: https://ru.wikipedia.org/wiki/Футбол_для_дружбы

Twitter: https://twitter.com/f4fprogramme

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