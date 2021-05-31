Source: Russia Federal Space

#Роскосмос31.05.2021 11:51

Специальный приз премии «За верность науке» от Госкорпорации «Роскосмос»

Госкорпорация «Роскосмос» в рамках VII Всероссийской премии «За верность науке» выступила учредителем специального приза «За популяризацию космической отрасли».

На специальный приз номинируются проекты, направленные на популяризацию космической отрасли, научных открытий в сфере ракетно-космической промышленности, повышение престижа отраслевой профессиональной научной деятельности. Предварительный отбор заявок проведет специальная комиссия, в состав которой войдут ведущие специалисты ракетно-космической отрасли Российской Федерации.

Всероссийская премия «За верность науке» ежегодно вручается за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа деятельности ученых и инженеров в Российской Федерации.

Подать заявку на VII Всероссийскую премию «За верность науке» можно до 3 сентября 2021 года, отправив заполненную заявку на электронную почту zavernostnauke@minobrnauki.gov.ru.

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