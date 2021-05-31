Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш31.05.2021 03:45

75 лет Юрию Федоровичу Колюке

Сегодня, 31 мая 2021 года, исполняется 75 лет специалисту в области небесной механики и навигации космических аппаратов Юрию Федоровичу Колюке.

Юрий Федорович окончил МГУ имени М.В. Ломоносова: математик (1969 г.); к.т.н. (1979 г.), с.н.с. (1989 г.), член-корреспондент Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского. С 1969 года работает в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (г. Королев, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос): инженер, м.н.с., старший инженер, начальник группы, сектора, с 1996 года — начальник лаборатории.

Сфера деятельности: проведение теоретических исследований, разработка методов, алгоритмов и программных средств для баллистико-навигационного и эфемеридного обеспечения полетов автоматических межпланетных станций, космических аппаратов научного и социально-экономического назначения, а также неуправляемых космических объектов искусственного и естественного происхождения.

Участвовал в реализации советских, российских и международных космических проектов, включая программы межпланетных полетов «Марс», «Венера», «Вега», «Джотто», «Фобос»; полеты космических аппаратов по программам «Океан-О», «Метеор3М/SАGЕ-III», «Коронас-Ф»; ОК «Мир»; радиолокационные исследования планет и астероидов.

Лауреат Государственной премии (1982 г.). Награжден медалью «В память 850-летия Москвы».

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