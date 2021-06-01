А. Кутепов: Изменения в закон о газоснабжении вводят социально ориентированную модель газификации регионов

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по экономической политике рекомендовал палате одобрить соответствующие поправки.

Комитет Совета Федерации по экономической политике рекомендовал палате одобрить изменения в закон о газоснабжении.

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Провел заседание председатель Комитета СФ Андрей Кутепов. КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга

В обсуждении участвовал заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин.

Андрей Кутепов сообщил, что Федеральным законом вводятся новые институты – «единый оператор газификации» и «региональный оператор газификации». Единым оператором газификации является организация – собственник Единой системы газоснабжения или ее аффилированное лицо. Региональным оператором газификации признается организация, не являющаяся единым оператором газификации, осуществляющая эксплуатацию и развитие на территории соответствующего субъекта РФ либо федеральной территории газораспределительных сетей и их объектов и оказывающая услуги, связанные с подачей газа потребителям и их обслуживанием.

Условиями признания организации региональным оператором газификации являются владение газораспределительными сетями, общая протяженность которых является наибольшей по сравнению с распределительными сетями, принадлежащими иным газораспределительным организациям и расположенными на территории соответствующего региона, федеральной территории, а также наличие наибольшего количества заключенных договоров об оказании услуг по транспортировке газа потребителям и наибольших объемов транспортировки газа.

Вводится определение понятия «газораспределительная организация» как специализированной организации, которая владеет газораспределительной сетью и осуществляет регулируемый вид деятельности по оказанию услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, обеспечивает подачу газа его потребителям, а также эксплуатацию и развитие газораспределительной системы.

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Уточняется, что развитие газификации территорий Российской Федерации осуществляется единым оператором газификации или региональным оператором газификации совместно с органами государственной власти субъекта РФ, органами публичной власти федеральных территорий в соответствии с принятыми на основании топливно-энергетического баланса межрегиональными и региональными программами газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций, схемами расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом. При этом топливно-энергетический баланс должен быть утвержден высшим должностным лицом субъекта РФ или руководителем исполнительно-распорядительного органа федеральной территории. Полномочие утверждения порядка составления такого топливно-энергетического баланса возлагается на Минэнерго России.

Федеральным законом фиксируется, что разрешается использовать финансовые средства, полученные в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями (ГРО), в качестве источника компенсации затрат ГРО на проведение мероприятий по технологическому присоединению, в т. ч. расходов на строительство или реконструкцию необходимых для технологического присоединения объектов капитального строительства.

Предусматриваются полномочия единого оператора газификации и регионального оператора газификации. Это участие в разработке и согласовании межрегиональных и региональных программ газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций, разработке схем расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом, а также обеспечение их реализации, а также обеспечение технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям.

Предусматривается возможность осуществления технологического присоединения к газораспределительным сетям, принадлежащим независимой ГРО. Оно проводится на основании соглашения, заключаемого между независимыми ГРО и единым оператором газификации или региональным оператором газификации.

Правительство РФ определяет юридическое лицо, являющееся единым оператором газификации, и перечень федеральных территорий и субъектов Российской Федерации, в которых он действует, а также определяет региональных операторов газификации. Если субъект Российской Федерации или федеральная территория не включены в указанный перечень, губернатор или руководитель исполнительно-распорядительного органа федеральной территории в срок не более трех месяцев со дня вступления в силу такого решения Правительства Российской Федерации самостоятельно определяют регионального оператора газификации. В случае если в субъектах Российской Федерации или федеральных территориях в установленный срок не определен региональный оператор газификации, то они подлежат включению в перечень федеральных территорий и субъектов Российской Федерации, в которых действует единый оператор газификации.

Федеральный закон направлен на совершенствование системы газификации и внедрение социально ориентированной модели газификации и газоснабжения субъектов РФ, отметил Андрей Кутепов.

Комитет СФ заслушал информацию Министра цифрового развития РФ Максута Шадаева о ходе реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

Министр рассказал об основных направлениях работы, в том числе развитии новых сервисов госуслуг, доступных гражданам без необходимости посещения органов государственной власти, в том числе получение социальных выплат. Максут Шадаев также проинформировал о развитии инфраструктуры широкополосного доступа к сети интернет, ходе реализации мер поддержки ИТ отрасли: реализован первый пакет мер поддержки, внесен в Правительство второй пакет мер ведрения российских ИТ-решений .

Также на заседании были рассмотрены вопросы реализации специальных инвестиционных контрактов (СИК 2.0). С информацией выступил заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Ученов.

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