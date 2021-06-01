А. Кутепов: Предоставление следователю права проводить допрос по видео-конференц-связи поможет сократить сроки расследования уголовного дела

Source: Russia – Council of the Federation

Внесен законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга и член Комитета СФ Валерий Пономарев ПономаревВалерий Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Камчатского края вносят в Государственную Думу законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, предоставляющих следователю право допросить потерпевшего, специалиста, эксперта, свидетеля по уголовному делу посредством видео-конференц-связи.

Предлагаемая норма позволяет следователю лично допросить допрашиваемое лицо, не покидая территорию производства предварительного следствия и не дожидаясь приезда такого лица на допрос, то есть способствует сокращению сроков расследования уголовного дела

Андрей Кутепов отметил, что предлагаемая норма позволяет следователю лично допросить допрашиваемое лицо, не покидая территорию производства предварительного следствия и не дожидаясь приезда такого лица на допрос, то есть способствует сокращению сроков расследования уголовного дела.

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«Одним из принципов уголовно-процессуального законодательства является разумный срок уголовного судопроизводства. В большинстве случаев невозможность произвести допрос перечисленных выше участников процесса, которые могут находиться на большом удалении от органа предварительного следствия, является основанием для бесконечных продлений сроков расследования уголовного дела», — сказал сенатор.

Так, например, став очевидцем преступления в одном регионе РФ, лицо по личным обстоятельствам может его покинуть (возвращение в место постоянного проживания, переезд на постоянное место жительства, командировка, отбывание наказания и др.), что делает достаточно затруднительным обеспечение явки свидетеля к следователю для допроса. Выезд следователя в место нахождения допрашиваемого лица также требует дополнительных временных и материальных затрат. «Необходимо отметить, что у следователя в производстве находится не одно уголовное дело, и выезд следователя для допроса будет также затягивать сроки расследования по другим уголовным делам».

Несмотря на то, что ч. 1 ст. 152 УПК РФ следователю предоставлена возможность поручить производство конкретного следственного действия другому следователю, для качественного допроса необходимо знание всех собранных материалов уголовного дела и обстоятельств совершенного преступления. Таким образом, для эффективного расследования уголовного дела и раскрытия преступления в ряде случаев проводить допрос должен следователь, в производстве которого находится уголовное дело.

Сенатор отметил, что допрос посредством видео-конференц-связи на протяжении длительного времени применяется судами, например, в отношении свидетелей, что способствует разрешению уголовных дел в установленные законом сроки и соблюдению основных требований и принципов рассмотрения уголовного дела судом.

Предлагаемая статья 189.1 УПК РФ позволит допрашивать свидетелей и иных перечисленных в законопроекте лиц, посредством видео-конференц-связи на стадии предварительного следствия с соблюдением основных правил и требований производства расследования по уголовному делу и с учетом особенностей допроса несовершеннолетних лиц.

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