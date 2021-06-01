А. Майоров: У регионов появится право устанавливать дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы внесли законопроект об изменениях в статьи 7 и 13 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Сенаторами Российской Федерации Алексеем Майоровым, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия Еленой Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяной Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай и Виктором Новожиловым НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области внесен в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 7 и 13 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Законопроект предлагает наделить регионы правом устанавливать дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных

Как пояснил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, законопроект предлагает наделить регионы правом устанавливать дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных, помимо установленных Федеральным законом от «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

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По его словам, профильный Комитет СФ в своей работе по этому направлению неоднократно отмечал, что каждому субъекту Российской Федерации присущи свои климатические условия, а также иные особенности.

«Полагаем, что отдельные правовые акты регионов, регулирующие обращение с животными, будут только способствовать эффективному обеспечению безопасности людей и соблюдению ветеринарных правил при содержании и выгуле животных», — пояснил Алексей Майоров.

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