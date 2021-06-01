А. Пушков: Мы выступаем против морально-политического эквивалента оценки действий СССР и Германии в ходе Второй мировой войны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

Председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ПушковАлексей Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края провел заседание комиссии на тему: «Покушение на подвиг: почему необходим запрет на приравнивание действий СССР и гитлеровской Германии».

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В заседании приняли участие сенаторы РФ, депутаты Государственной Думы, руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом и по гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, представители МИД России, эксперты и журналисты.

В ходе мероприятия обсуждались принятые Государственной Думой в первом чтении поправки в проект федерального закона «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Алексей Пушков является одним из авторов данных поправок.

Предлагается установить запрет публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии

Как отметил сенатор, документом предлагается установить запрет публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, ее командованием и военнослужащими в ходе Второй мировой войны, отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.

«Законопроект разработан в развитие положений Конституции о необходимости защиты исторической правды и направлен на защиту статуса нашей страны как державы-победительницы», — рассказал Алексея Пушков.

Алексей Пушков остановился на основных направлениях критики законопроекта, проанализировал исторические факты, касающиеся начала, хода, итогов Второй мировой войны и развития послевоенной Европы.

Заседание Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ по теме «Покушение на подвиг: почему необходим запрет на приравнивание действий СССР и гитлеровской Германии»

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Алексей Пушков

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Заседание Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ по теме «Покушение на подвиг: почему необходим запрет на приравнивание действий СССР и гитлеровской Германии»

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Заседание Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ по теме «Покушение на подвиг: почему необходим запрет на приравнивание действий СССР и гитлеровской Германии»

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Заседание Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ по теме «Покушение на подвиг: почему необходим запрет на приравнивание действий СССР и гитлеровской Германии»

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Алексей Пушков

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Заседание Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ по теме «Покушение на подвиг: почему необходим запрет на приравнивание действий СССР и гитлеровской Германии»

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Заседание Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ по теме «Покушение на подвиг: почему необходим запрет на приравнивание действий СССР и гитлеровской Германии»

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Заседание Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ по теме «Покушение на подвиг: почему необходим запрет на приравнивание действий СССР и гитлеровской Германии»

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Алексей Пушков

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Заседание Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ по теме «Покушение на подвиг: почему необходим запрет на приравнивание действий СССР и гитлеровской Германии»

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По словам сенатора, принятие закона не означает прекращения исторической дискуссии, возможности существования разных точек зрения и оценок, касающихся событий войны. «Речь идет о защите исторической правды. Мы выступаем против морально-политического эквивалента оценки действий СССР и Германии, который нам пытаются навязать, прежде всего, западные политики, против того, чтобы через фальсификацию истории делались попытки атаковать нашу страну», — сказал парламентарий. Он обратил внимание на Резолюции Европарламента от 2019 года «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», в которой приравниваются режимы СССР и фашистской Германии.

«У российской позиции есть юридическая база: Международный трибунал в Нюрнберге и материалы Потсдамской конференции. А также Устав ООН, который исходит из той политической реальности, которая сложилась после Второй мировой войны. У резолюции Европарламента такой базы нет», — подчеркнул парламентарий.

Состоялась содержательная дискуссия с участием сенаторов и экспертов. Обсуждался зарубежный опыт, связанный принятием «мемориальных» законов, в том числе запрет на отрицание Холокоста и др.

По итогам заседания члены Комиссии приняли решение рекомендовать принятие данного закона.

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