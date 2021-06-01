А. Яцкин: Для реализации масштабных задач Послания Президента потребуется слаженная командная работа Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства и регионов

Source: Russia – Council of the Federation

Первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин принял участие в совещании со статс-секретарями в Государственной Думе.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области принял участие в совещании со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти. Мероприятие прошло в Государственной Думе.

В своем выступлении Андрей Яцкин подчеркнул, что для Совета Федерации ежегодные совещания со статс-секретарями, которые проводятся в осеннюю сессию, являются зарекомендовавшим себя рабочим механизмом взаимодействия с Правительством.

Он проинформировал, что с предстоящей осенней сессии по поручению Председателя Совета Федерации, планируется переход к новой процедуре мониторинга практического исполнения решений, принимаемых по итогам «правительственных часов» и «часов субъекта РФ». Соответствующие отчеты на регулярной основе будут предоставляться представителями Правительства на заседаниях профильных комитетов палаты.

Первый вице-спикер СФ поблагодарил Правительство за результативную проработку вопросов. Он напомнил, что по итогам встречи Председателя Совета Федерации со статс-секретарями в конце прошлого года были оперативно подготовлены и внесены в Государственную Думу поправки в Бюджетный кодекс, необходимые для переноса срока представления проекта закона об исполнении федерального бюджета за отчетный год на весеннюю сессию.

Сенатор также отметил оперативную проработку данного по итогам встречи Председателя Правительства с членами Совета палаты в феврале этого года поручений о подготовке проекта «дорожной карты» оздоровления бассейна Дона и Цимлянского водохранилища, а также об утверждении государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса. Данная программа уже утверждена, она откроет качественно новый этап развития российского АПК, сказал Андрей Яцкин.

Совместные усилия обеих палат Федерального Собрания и Правительства позволяют оперативно решать комплексные задачи развития страны, которые ставит глава государства

По его словам, Совет Федерации будет сопровождать реализацию этих проектов. Сенатор подчеркнул необходимость предусмотреть их достаточное финансовое обеспечение в рамках формирующегося бюджета на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов.

«Совместные усилия обеих палат Федерального Собрания и Правительства позволяют оперативно решать комплексные задачи развития страны, которые ставит глава государства», — сказал Андрей Яцкин. «В числе первых результатов совместной работы – законодательное оформление выдвинутых Президентом социально значимых инициатив. В социальной сфере сенаторами подготовлены законопроекты по расширению государственной поддержки семей. Речь о дополнительных гарантиях отдельным категориям работников с детьми, а также тем, кто ухаживает за инвалидами».

По словам сенатора, Совет Федерации, как палата регионов особое внимание уделяет реализации выдвинутой Президентом новой стратегии интенсивного и устойчивого регионального развития. «Ожидаем рассмотрения на трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений наших предложений по условиям замещения коммерческих кредитов бюджетными, по реструктуризации бюджетных кредитов, а также по порядку предоставления регионам инфраструктурных бюджетных кредитов», — отметил Андрей Яцкин.

Он рассказал об итогах проведенных в Совете Федерации мероприятий по практическим вопросам комплексного развития территорий, в том числе по повышению доступности жилья, наращиванию объемов жилищного строительства, благоустройству общественных пространств.

Первый вице-спикер СФ подчеркнул необходимость скорейшего принятия Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ. Он также напомнил, что вопросы газификации домохозяйств находятся на особом контроле сенаторов. «Наша задача – совместно с органами власти субъектов подготовить конкретные предложения по ускорению темпов газификации регионов, утверждению региональных топливно-энергетических балансов».

В своем выступлении Андрей Яцкин подчеркнул, что внутренний туризм является драйвером регионального развития. Он попросил Правительство ускорить утверждение нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Парламентарий рассказал, что сенаторами прорабатывается нормативное обеспечение студенческого туризма в регионах в каникулярный период и отметил важность скорейшего утверждения условий участия вузов в программе студенческого отдыха.

Один из центральных приоритетов Совета Федерации – всесторонняя поддержка курса на экологическую модернизацию страны, сказал Андрей Яцкин. Он рассказал о подготовке целого ряда законодательных инициатив. «Серьезный вклад в укрепление законодательной базы на этом направлении обеспечит реализация инициативы Председателя СФ по разработке Экологического кодекса». Первый вице-спикер СФ проинформировал о решениях и рекомендациях состоявшегося на прошлой неделе в Санкт-Петербурге IX Невского международного экологического конгресса и предложил учитывать их в текущей работе.

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