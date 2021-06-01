Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ВДЦ Смена01.06.2021 19:10

Будущие космонавты в ВДЦ «Смена»

Во Всероссийском детском центре «Смена» впервые в очном формате стартовала тематическая смена «Ключ на старт! Космос для детей», в рамках которой Госкорпорация «Роскосмос» представляет для участников тематическую образовательную программу «Школа будущих космонавтов». Она направлена на формирование интереса к профессиям космической сферы и проектной деятельности в области ракетно-космической техники.

Ребята примут участие в профильных лабораториях «Школа будущих космонавтов» и «SkillCity — профессии будущего», где получат представление о космическом полете, как комплексном процессе с точки зрения экипажа космического корабля и с точки зрения работников Центра управления полетами, а также узнают о профессиях отрасли.

Школьников ждут три недели, полных увлекательных открытий, встреч, новых знаний и незабываемой атмосферы.

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