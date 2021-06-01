Встреча с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава»

Source: President of Russia – Kremlin

В беседе принимают участие многодетные семьи из Калужской, Волгоградской, Омской и Амурской областей, из Ингушетии, Пермского края, а также Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов.

Орденом «Родительская слава» награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.

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В.Путин: Дорогие друзья, добрый день! Здравствуйте.

Мы по хорошей традиции чествуем сегодня семьи, удостоенные орденов «Родительская слава», 1 июня, в Международный день защиты детей. По-моему, сегодня еще какой-то международный день родителей, в общем, так совпало, видимо. И прежде всего, хочу поздравить вас, всех граждан России с этим замечательным праздником.

Самое нужное, необходимое для каждого ребёнка, вне всякого сомнения, – это любовь и забота родителей, крепкая семья, где царят взаимопонимание и уважение друг к другу. В ваших больших, дружных семьях удивительно ярко проявляется дар именно такой – светлой, неисчерпаемой родительской любви. Когда каждый без исключения день посвящён детям, их воспитанию, гармоничному развитию.

Это огромный, постоянный труд, заботы, ответственность. Но в то же время и ни с чем несравнимое счастье. Возможность видеть, как растёт и взрослеет человек, вместе с ним радоваться его победам, успехам, достижениям.

Большие, многодетные семьи хранят и передают традиции душевной щедрости, непреходящие ценности отзывчивости, дружбы, взаимовыручки и трудолюбия. И для детей эти ценности становятся важнейшей нравственной опорой, ориентиром на всю последующую жизнь.

Своим примером, что тоже очень важно, вы вдохновляете других. Я уверен: и молодые люди, глядя на вас, мечтают о том, чтобы и в их семье непременно было много детей. У меня вот, среди моих близких людей, тоже есть такие семьи. Это по-настоящему прекрасно, потому что семья, в которой много детей, – это основа будущего России. Это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа.

Вновь хочу повторить: поддержка семей с детьми и создание условий для достойного воспитания ребёнка, для самореализации молодых поколений, так было и так будет всегда, являются безусловным приоритетом нашей политики. Эти положения прямо закреплены и в обновлённой Конституции России. И на практике будут отражены, реализованы во всех наших национальных проектах и программах, будем постоянно наращивать здесь наши усилия, концентрировать дополнительные ресурсы.

Так, сейчас перед Правительством, говорил об этом в Послании, поставлена задача: сделать всю систему поддержки семьи максимально целостной, понятной и эффективной, последовательной. Работу нужно выстроить так, чтобы родители, семьи чётко знали, на какие льготы, выплаты имеют право, получали их без дополнительных формальностей и нервотрёпки, без хождения по всяким учреждениям и очередям. И чтобы люди были уверены: даже если семья по каким-то причинам окажется в трудном положении, государство обязательно окажется рядом, поможет, подставит плечо.

Рассчитываю, что и региональные, местные власти со своей стороны также будут расширять программы поддержки семей, в первую очередь, конечно, больших, многодетных. Чутко, оперативно реагировать на их проблемы и запросы.

И, конечно, с поддержкой семьи, детства прямо связана наша работа по повышению качества и доступности образования. В том числе, строительство, обновление школ, детсадов, яслей в небольших городах и сельских населённых пунктах, формирование повсеместного, широкого пространства для развития ребёнка, его самореализации. Чтобы он сумел раскрыть свои способности, найти свой собственный путь в жизни, чтобы была возможность состояться для любого молодого человека и гражданина. Это принципиально важно для всех семей, для всех детей и родителей, для всех нас. Потому что, я хочу вновь повторить, речь идёт о будущем России.

Дорогие друзья!

Мы с вами сегодня общаемся дистанционно. К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются. Мы выходим постепенно из этой ситуации, но, тем не менее, опасностей и тревог по этому поводу еще достаточно. Тем более, поездка через всю страну, даже ради столь торжественного мероприятия, для таких больших семей, как ваши пока неоправданный риск. Поэтому еще раз хочу обратиться к вам – берегите себя, ваших детей и ваших близких.

Хочу ещё раз поздравить вас с праздником и конечно наградой. Хотя, конечно, самая лучшая и самая большая награда всегда с вами – это ваши дети, ваши семьи.

Отдельные, самые тёплые поздравления и пожелания ребятам, которые сегодня, прямо в этот день отмечают день рождения и которые сейчас, надеюсь, находятся у нас здесь на связи. Это Алине Плюсниной, ей исполняется 9 лет, ей самые лучшие пожелания и поздравления, и Исмаилу Марзиеву, ему – 14. Ребята, вас с днём рождения поздравляю.

Теперь предлагаю просто перейти к разговору.

Пожалуйста, у нас нет никакого протокола. У нас свободная беседа, свободная встреча, поэтому я вас просил бы поднимать руку, называть себя так, чтобы камера могла вас взять и показать. Пожалуйста, прошу вас. Не стесняйтесь, пожалуйста.

Продолжение следует.

MIL OSI