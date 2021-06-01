В. Васильев провел «круглый стол» на тему «О мерах по развитию конкуренции в сфере розничной торговли»

Source: Russia – Council of the Federation

Нужно соблюсти баланс в вопросах ценовой политики и качества продукции, отметил сенатор.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев ВасильевВалерий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ивановской области провел «круглый стол» на тему «О мерах по развитию конкуренции в сфере розничной торговли».

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В мероприятии приняли участие член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Савин, СавинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, представители Федеральной антимонопольной службы, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, «Опоры России», «Деловой России», ведущих союзов и ассоциаций, представляющих интересы как торговых сетей, так и производителей продукции.

Валерий Васильев отметил, что именно в сфере розничной торговли формируется окончательная цена на товары для потребителей. И наличие конкуренции в этой сфере, а также насыщение рынка товарами – это те рыночные инструменты, которые позволяют сдерживать цены. «Наша задача соблюсти баланс в вопросах ценовой политики и качества продукции, доступности торговых объектов для покупателей и развития предпринимательства в субъектах Федерации, в первую очередь в малом и среднем сегменте — это налоговые поступления в региональные бюджеты».

По словам парламентария, доля крупных, так называемых федеральных торговых сетей с каждым годом увеличивается, концентрация рынка розничной торговли растет, и этот процесс не собирается останавливаться. «Стратегическая цель крупных сетей – занимать лидирующие позиции на рынке. Это естественно для любого крупного бизнеса. Но мы понимаем, что монополизация рынка розничной торговли в конечном итоге ни к чему хорошему не приведет. Будут картельные сговоры, вытеснение несетевой торговли, централизация закупок, схлопывание рынков сбыта для местных представителей малого и среднего бизнеса, так как торговым сетям удобнее и надежнее работать с крупными производителями, в результате — потери бюджетов субъектов Федерации, потери рабочих мест».

«Круглый стол» на тему «О мерах по развитию конкуренции в сфере розничной торговли»

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Валерий Васильев

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Юрий Федоров

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Александр Савин

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Ирек Ялалов

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«Круглый стол» на тему «О мерах по развитию конкуренции в сфере розничной торговли»

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Юрий Федоров

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«Круглый стол» на тему «О мерах по развитию конкуренции в сфере розничной торговли»

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«Круглый стол» на тему «О мерах по развитию конкуренции в сфере розничной торговли»

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Валерий Васильев подчеркнул, что ФАС России «держит руку на пульсе» и прежде чем дать согласие на такие сделки, проверяет доминирующее положение сетей.

По его словам, Председателем Правительства РФ было подписано Распоряжение с рекомендациями органам исполнительной власти регионов и органам местного самоуправления по стимулированию предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширению возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров. Рекомендовано, в том числе оказывать содействие в получении юридическими и физическими лицами необходимого количества мест размещения нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли, торговых мест на ярмарках и розничных рынках. Предложено продлевать договоры на размещение нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли без проведения торгов, содействовать открытию новых торговых объектов всех форм торговли, обеспечить фермерским хозяйствам, а также гражданам, которые ведут личное подсобное хозяйство, занимаются садоводством, огородничеством, возможность реализовывать свою продукцию.

По словам сенатора, пандемия новой коронавирусной инфекции оказала серьезное влияние на развитие отрасли торговли в прошлом году. Произошло снижение оборота розничной торговли причем преимущественно за счет малых форматов торговли, так как в регионах были закрыты рынки, нестационарные и мобильные торговые объекты, не проводились ярмарочные мероприятия.

«Но доля розничных рынков в структуре оборота розничной торговли стала неуклонно снижаться задолго по пандемии. По информации Минпромторга России за время действия Федерального закона о розничных рынках с 2007 года количество рынков сократилось в 6,5 раз. Основная причина в том, что к ним предъявляются очень жесткие требования. Считаю целесообразным обсудить возможность устранения избыточных административных барьеров в деятельности розничных рынков», — сказал он.

Участники обсуждения затронули такие темы, как увеличение доли крупных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли с одновременным сокращением числа региональных розничных сетей и несетевых магазинов, проблемы взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с федеральными торговыми сетями, в том числе по причине централизации закупок, расширение рынков сбыта продукции субъектов МСП — региональных производителей.

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