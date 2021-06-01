Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс#НЭМ01.06.2021 17:31

В РКЦ «Прогресс» проведены испытания средств разделения СЗБ НЭМ

В Ракетно-космическом центре «Прогресс» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») прошли комплексные испытания средств разделения и отделения составных частей сборочно-защитного блока (СЗБ) научно-энергетического модуля (НЭМ).

Испытания проходили в три этапа, для которых в РКЦ «Прогресс» были изготовлены три экспериментальные установки. В октябре 2020 года успешно прошли испытания средств отделения переходного отсека от опорного отсека. В феврале 2021 года завершилась экспериментальная отработка средств отделения опорного отсека от НЭМ. Третий, финальный этап состоялся в мае — были испытаны средства отделения головного обтекателя.

Испытания средств отделения проводились в таком порядке, в каком процесс отделения будет происходить в реальных условиях эксплуатации. Они продемонстрировали и подтвердили надёжное срабатывание систем отделения и безударное отделение переходного отсека, опорного отсека и головного обтекателя. Кроме того, были подтверждены работоспособность опытных образцов средств разделения отсеков СЗБ НЭМ и соответствие полученных данных требованиям технических заданий.

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