В. Тимченко: Совершенствование законодательства о контрольно-надзорной деятельности позволит снизить административную нагрузку на бизнес

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол», на котором обсуждалась подготовка проектов нормативных правовых актов для реализации федеральных законов «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

В Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему «О ходе подготовки на федеральном и региональном уровнях проектов нормативных правовых актов для реализации федеральных законов «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». Мероприятие провел председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, руководитель Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ Вячеслав Тимченко. ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области

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Сенатор отметил, что эта тема крайне актуальна не только для формирования законодательства в сфере контроля (надзора), но и для эффективной работы принятых и принимаемых законов, нормативных актов на территории всей Российской Федерации. «Это важно как с точки зрения контроля (надзора) федеральных органов исполнительной власти, региональных органов, так и муниципального контроля».

Вячеслав Тимченко сообщил, что «круглый стол» проходит накануне рассмотрения Советом Федерации так называемого закона-спутника, который дополняет ранее принятые федеральные законы «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

Итогом всех этих законодательных инициатив будет то, что количество различных видов контроля для подконтрольных лиц сократится в 1,6 раза

«Итогом всех этих законодательных инициатив будет то, что количество различных видов контроля для подконтрольных лиц сократится в 1,6 раза. Закон-спутник вносит изменения в 132 федеральных закона, в соответствии с которыми осуществляются 96 видов федерального государственного контроля, 30 видов регионального государственного контроля, 7 видов муниципального контроля», — сказал сенатор.

Статс-секретарь — заместитель Министра экономического развития РФ, Алексей Херсонцев в своем выступлении рассказал о статусе работы, проведенной по принятию подзаконных актов в рамках Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и о том, как организована работа по подготовке к реализации закона-спутника в случае его принятия. «Соответственно, нам нужно будет быстро имплементировать его в деятельность органов власти и правильно использовать на уровне бизнеса», — сообщил он.

«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Вячеслав Тимченко

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Вячеслав Тимченко

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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В ходе обсуждения Алексей Херсонцев также ответил на ряд вопросов представителей регионов, касающихся практической реализации положений законов о реформе контрольно-надзорной деятельности.

В работе «круглого стола» приняли участие члены Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Екатерина Алтабаева, АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Сергей Брилка, БрилкаСергей Фатеевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Иркутской области член Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту Александр Авдеев, директор Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности аккредитации и саморегулирования Министерства экономического развития РФ Александр Вдовин, заместитель начальника Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Сергей Гирко, представители органов государственной власти субъектов РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, общественной организации «Деловая Россия».

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