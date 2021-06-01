Г. Карелова: Наш законопроект направлен на сохранение социальных доплат к пенсиям детей-инвалидов и несовершеннолетних

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Сенаторы внесли законопроект «О внесении изменения в статью 12¹ Федерального закона «О государственной социальной помощи».

В День защиты детей на рассмотрение в Государственную Думу в качестве законодательной инициативы внесен проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 12¹ Федерального закона «О государственной социальной помощи».

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Законопроект разработан группой сенаторов РФ Галиной Кареловой, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области Инной Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы Александром Варфоломеевым, ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия Еленой Перминовой, ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области Еленой Бибиковой БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области по итогам обсуждения на прошедшем в Совете Федерации заседании Палаты молодых законодателей.

Цель проекта закона — сохранение мер социальной поддержки детей-инвалидов и несовершеннолетних граждан, которым назначена пенсия по случаю потери кормильца в период их временного трудоустройства, в виде сохранения социальной доплаты к пенсии.

Принятие законопроекта, по мнению одного из его авторов, заместителя Председателя Совета Федерации Галины Кареловой, будет способствовать интеграции несовершеннолетних в трудовую деятельность, профессиональной ориентации, а также формированию у подростков трудовых навыков.

Как пояснила вице-спикер СФ, финансовые средства на социальные доплаты к пенсии несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет из числа детей-инвалидов и детей, которым установлена пенсия по случаю потери кормильца при трудоустройстве по направлению государственной службы занятости населения, предусмотрены бюджетами Пенсионного фонда Российской Федерации и Федеральным бюджетом на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и соответствующие годы.

«Представители Палаты молодых законодателей при Совете Федерации ведут активную работу в регионах, и мы видим, что её результатом становятся конкретные законодательные инициативы, которые помогают устранять подобные несправедливости», — отметила Инна Святенко, комментируя этот законопроект.

«Цель, ради которой подготовлен проект закона — сохранить меры социальной поддержки детям-инвалидам и детям-сиротам», — считает Александр Варфоломеев.

По мнению Елены Бибиковой, эту работу стоит рассматривать не как основное трудоустройство, а считать её адаптацией и социализацией таких детей. Для них это возможность приобрести первоначальные навыки в работе и выбрать направление трудовой занятости в жизни, добавила сенатор.

«На данный момент несовершеннолетние, имеющие статус детей-инвалидов, либо несовершеннолетние, получающие страховую пенсию по потере кормильца, которые захотели работать в летний период, теряют социальную доплату к пенсии, которая положена им государством», — отметила Елена Перминова.

«Искренне благодарна Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга за проявленное внимание к вопросам защиты прав детей. Для нас молодых депутатов – не просто возможность воплотить в жизнь свои инициативы, но и возможность помочь людям в решении жизненных вопросов», — сказала член Палаты молодых законодателей при СФ, председатель комитета по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Законодательного собрания Ростовской области Екатерина Стенякина.

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