Дмитрий Чернышенко и Олег Матыцин встретились с воспитанниками детской спортивной школы № 14 в Сочи

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 1 июня, в День защиты детей, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в Сочи встретился с воспитанниками, родителями и тренерским составом детской спортивной школы № 14.

Вице-премьер обсудил с ними особенности тренировочного процесса, важность развития хоккея и детского спорта на олимпийских объектах Сочи.

«Я искренне благодарен за то, что родители и тренеры с детства прививают любовь к спорту нашему подрастающему поколению. Хоккей – это настоящая школа мастерства, дружбы и командной работы. Сейчас в сочинской спортивной школе занимаются 776 спортсменов, в том числе 137 хоккеистов. Уверен, что каждый из них добьётся успехов в спорте и в жизни. Мы со своей стороны делаем всё возможное, чтобы тысячи ребят по всей стране имели возможность свободно тренироваться и достигать успехов», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Во встрече принял участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

«Занятия спортом помогают детям воспитывать характер и волю к победе, укреплять здоровье. В России множество талантливых ребят, и сегодня мы ещё раз в этом убедились. Возможно, кто-то из них в будущем станет профессиональным хоккеистом, будет защищать честь нашей страны на международной арене. Уверен, что число учеников этой спортивной школы будет только расти с годами. Хоккей – один из самых популярных видов спорта в нашей стране. Победные традиции российской хоккейной школы известны всему миру. Наша задача – создать комфортные условия для того, чтобы дети во всех городах России могли заниматься спортом и добиваться успеха под руководством опытных тренеров и наставников», – подчеркнул Олег Матыцин.

Во время общения и дети, и родители смогли задать Дмитрию Чернышенко свои вопросы. Например, юных спортсменов интересовало, каким видом спорта в детстве занимался Заместитель Председателя Правительства и за какую хоккейную команду он сейчас болеет.

От родителей прозвучал вопрос о планах по строительству в центральной части Сочи Ледового дворца.

«На сегодняшний день совместно с Администрацией города Сочи ведётся работа по реализации проекта строительства ряда спортивных объектов на территории города Сочи, в том числе многофункционального зала. Администрацией города прорабатывается и вопрос строительства Ледового дворца», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер вместе с Помощником Президента России Игорем Левитиным, Министром спорта Олегом Матыциным, президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком, руководителем образовательного центра «Таланты и успех» Еленой Шмелёвой также провели инспекцию тренировочной арены Ледового дворца «Айсберг», где 1 июня стартовал Международный турнир «Кубок Континента по следж-хоккею», проводимый Континентальной хоккейной лигой.

В рамках Дня защиты дней на арене состоялся мастер-класс вице-президента КХЛ, олимпийского чемпиона Валерия Каменского и президента КХЛ, двукратного чемпиона мира Алексея Морозова с воспитанниками детской спортивной школы № 14.

В конце встречи Дмитрий Чернышенко пожелал юным спортсменам новых побед и успехов на льду.

«Это ваши первые шаги на пути в профессиональный спорт. Уверен, что впереди вас ждут спортивные победы и яркие эмоции. Спорт в жизни даёт многое: дисциплину, выдержку и настоящее товарищество. Вы – будущее нашего спорта. Желаю вам интересных матчей, хорошего настроения и незабываемых впечатлений, а вашим тренерам успехов и немного терпения», – сказал Вице-премьер.

Пресс-служба Минспорта России

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