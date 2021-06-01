И. Святенко провела заседание Комитета СФ по социальной политике

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы рекомендовали палате одобрить ряд федеральных законов.

Состоялось заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике. Мероприятие провела председатель Комитета СФ Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

Сенаторы обсудили вопросы развития внутреннего туризма, а также обеспечения субъектов РФ лекарственными препаратами и маркировки лекарств.

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Члены Комитета СФ рекомендовали палате одобрить ряд федеральных законов в части уточнения порядка размещения знака информационной продукции, свободного использования изобретения для производства лекарственного средства в целях экспорта, введения ответственности за нарушение требований об обязательной маркировке товаров (в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения) средствами идентификации, уточнения положений об уставах общероссийских межрегиональных объединений, ассоциаций и профсоюзов.

На контроле Совета Федерации находится вопрос о реализации так называемого «детского кэшбэка»

Касаясь вопроса реализации предложений, содержащихся в постановлении Совета Федерации «О развитии внутреннего туризма в Российской Федерации» Инна Святенко отметила, что на контроле Совета Федерации находится вопрос о реализации так называемого «детского кэшбэка». По словам сенатора, необходимо повышать уровень информированности населения о такой возможности. «Очень важно, чтобы не было трудностей как у граждан, планирующих отправить детей на летний оздоровительный отдых, так и у лагерей и санаториев, которые хотели бы принять участие в данной программе».

На заседании выступил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Григорий Прокуронов. Он отметил, что подробная информация о ходе реализации программы размещена на официальном сайте Мирпутешествий.рф, также работает горячая линия Ростуризма.

Заместитель председателя Комитета СФ Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области выступила по вопросу о реализации протокольного поручения о проведении мониторинга обеспечения субъектов РФ лекарственными препаратами для медицинского применения и о совершенствовании порядка проведения маркировки лекарственных препаратов.

Она отметила, что Комитетом совместно с профильными министерствами проведен анализ проблем в лекарственном обеспечении и процедурах оформления обязательной маркировки.

По ее словам, наблюдавшиеся ранее проблемы были связаны со сбоем работы Федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов.

Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Инна Святенко

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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«В настоящее время основные проблемы преодолены, и после проведенного тестирования и поэтапного вывода системы с 1 февраля 2021 года система работает без сбоев. При этом до 1 июля нынешнего года сохраняется введенный упрощенный механизм «обратной приемки лекарственных препаратов»: участники обращения при уведомлении системы мониторинга о факте приемки маркированных лекарственных препаратов могут осуществлять дальнейшие действия с товаром без подтверждения со стороны предыдущего собственника данного товара.

Заместитель председателя Комитета СФ Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области выступила по вопросу одобрения Федерального закона, который будет способствовать увеличению инвестиционного дохода, и, следовательно, размера будущей накопительной пенсии. «Федеральным законом предоставляется возможность размещения денежных средств, составляющих пенсионные резервы, в небанковских кредитных организациях, осуществляющих функции центрального контрагента в соответствии с Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», которым присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России», — отметила она.

В заседании приняли участие первые заместители председателя Комитета СФ Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия и Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области заместители председателя Комитета СФ Мохмад Ахмадов, АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики Елена Бибикова, Татьяна Кусайко, сенаторы РФ, депутаты Государственной Думы, представители Министерства труда и социальной защиты РФ, Федерального агентства по туризму.

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