Комитет СФ рекомендовал одобрить закон, расширяющий перечень ограничений пассивного избирательного права

Source: Russia – Council of the Federation

Провел заседание А. Клишас.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал палате одобрить изменения в статью 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и статью 4 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

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Сенатор указал, что закон направлен на совершенствование избирательного законодательства. Вносятся изменения, предусматривающие расширение перечня ограничений пассивного избирательного права. Закрепляется, что не имеют права быть избранными руководители, работники, иные лица, причастные к деятельности экстремистской или террористической организации, в отношении которой вступило в законную силу решение суда о ликвидации или о запрете деятельности такой организации.

Андрей Клишас обратил внимание, что законом закрепляется не ответственность, а дополнительное ограничение пассивного избирательного права, возникающее у лица в связи с его причастностью к действиям экстремистского или террористического характера, которые на момент их совершения уже квалифицировались уголовным или административным законодательством как противоправные деяния.

По словам сенатора, данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся учредителями, руководителями (в том числе структурных подразделений) такой организации – в срок, начинающийся за три года до дня вступления решения суда в законную силу; на лиц, являвшихся участниками, членами, работниками такой организации, а также иных причастных к деятельности экстремистской или террористической организации лиц – в срок, начинающийся за один год до указанного решения суда; а также после вступления в законную силу указанного решения суда.

«На стадии второго чтения законопроект был дополнен поправками, внесенными мной и коллегой Павлом Крашенинниковым, согласно которым причастность лиц должна быть установлена вступившим в законную силу решением суда», — указал Андрей Клишас.

Кроме того, также были определены критерии такой причастности, согласно которым она предполагает непосредственную реализацию целей и (или) форм деятельности, в связи с которыми организация была признана экстремистской или террористической, а также выражение поддержки высказываниями, в том числе в сети «Интернет», либо иными действиями (предоставление денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи) тем целям и (или) формам деятельности организации, в связи с которыми она была признана экстремистской или террористической.

Поправками на стадии второго чтения исключены риски необоснованного распространения ограничения на лиц, в действиях которых отсутствуют признаки противоправности.

В соответствии с ними, причастность лица должна быть установлена решением суда с учётом фактических обстоятельств каждого дела, на основе перечисленных в законе критериев.

Действие предложенного ограничения было также предложено распространить на выборы всех уровней.

«Это было сделано для того, чтобы цель предложенного регулирования, а именно — недопущение во власть лиц, причастных к экстремизму, терроризму, была достигнута в полной мере и гарантирована при голосовании, как за федеральных, так и региональных, и муниципальных выборных должностных лиц», — указал Андрей Клишас.

Поправки в Закон об основных гарантиях избирательных прав граждан были внесены в развитие новой редакции пункта «т» статьи 71 Конституции, согласно которому в ведении РФ находится установление ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей.

Андрей Клишас также обратил внимание на ряд моментов, которые вызывали дискуссию в информационном пространстве.

Так, относительно статьи 32 Конституции РФ сенатор заметил, что введение дополнительных, помимо непосредственно перечисленных в Конституции, ограничений избирательных прав федеральным законом принципиально возможно. На это неоднократно указывал в своей практике Конституционный Суд. Он также неоднократно формулировал критерии, которыми должен руководствоваться законодатель в случае их введения.

При этом ограничения, которые прямо не предусмотрены Конституцией, уже имеют место в действующем законодательстве, (например, связанные с судимостью).

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Андрей Клишас

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Кроме того, относительно вопроса об обратной силе закона Андрей Клишас отметил, что обратная сила закона предполагает собой распространение его действия на отношения, которые возникли до его вступления в силу. «Предметом регулирования данного закона является ограничение возможности реализации пассивного избирательного права в отношении выборов, которые только будут назначены после его вступления в законную силу».

Как объяснил парламентарий, указанные же в законе сроки обусловлены длящимся характером противоправных деяний, образующих составы по экстремизму или терроризму.

«Такие деяния могли начаться до вступления в силу решения суда о ликвидации соответствующей организации. В этой связи и предусмотрен ретроактивный характер нормы», — добавил сенатор.

Также Комитет СФ рекомендовал палате одобрить изменения в статью 4 Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

Авторы документа – Андрей Клишас и депутат Государственной Думы Павел Крашенинников.

Андрей Клишас пояснил, что закон направлен на обеспечение прав лиц, которые постоянно проживают на территории Крыма и Севастополя, но по независящим от них причинам не могут оформить выход из гражданства Украины, на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы.

«Речь идет о лицах, которые приобрели гражданство России либо подали заявление о его приобретении до дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования новых субъектов в составе Российской Федерации», — сказал Андрей Клишас.

Сенатор отметил, что устанавливается специальная процедура подачи заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины в МВД. «Этих граждан и их детей мы будем считать гражданами России».

Таким образом, не допускается ограничение прав граждан на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы.

На заседании Комитета СФ также были рассмотрены федеральные законы, направленные на свободное использование изобретения для производства лекарственного средства в целях экспорта, на усиление административной ответственности за разглашение информации с ограниченным доступом, на уточнение порядка предоставления осужденным свиданий с адвокатами или иными лицами, на защиту прав и законных интересов физических лиц при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности.

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