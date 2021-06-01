Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Шереметьево#UNITY#Скафандр01.06.2021 20:22

Космический урок добра в Шереметьево

В Международный день защиты детей прошла совместная акция аэропорта Шереметьево, Госкорпорации «Роскосмос» и благотворительного фонда Unity «Космический урок добра». Юные пассажиры загадали желания, держа за руку яркий Скафандр «Победа», который провёл на борту Международной космической станции 136 дней. На Скафандре «Победа» мечты детей с онкологическими заболеваниями из 10 клиник Москвы, Липецка, Ярославля и Американского Хьюстона.

На мастер-классах юные пассажиры нарисовали на открытках добрый скафандр и написали пожелания мальчикам и девочкам, которые проходят лечение от онкологических заболеваний. Марианна, 4 года из Хабаровска попросила написать маму доброе пожелание на открытке: «Дорогие люди! Я Вас люблю! Я хочу, чтобы Вы никогда не заболели и всегда куда-то ездили!».

В настоящий момент на МКС находится еще один скафандр с именем «Мечтатель». Он прилетел на Международную космическую станцию 9 апреля 2021 года в составе экипажа космонавтов во главе с космонавтом Роскосмоса Олегом Новицким. ​ «Мечтатель» доставил в космос рисунки и мечты детей и взрослых онкопациентов из 20 городов и 10 стран.​

Арт-проект «Cкафандр» был создан несколько лет назад астронавтом Николь Стотт и художником Йеном Сайеном в США. Миссия проекта — привлечь внимание международной общественности к проблеме онкологических заболеваний, объединить людей, которые столкнулись с этой проблемой, дать им мужество и надежду на выздоровление. Темы здоровья космоса и искусства объединяют страны и континенты.

Арт-проект «Скафандр» реализуется в мире благотворительным фондом Unity в партнёрстве с американским фондом Space for Art Foundation при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» и активном участии космонавтов Роскосмоса, а также Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в Роскосмос) и Научно-производственного предприятия «Звезда».

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