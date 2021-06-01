Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#Интерфакс#МКС#Дмитрий Рогозин01.06.2021 22:45

Космонавты на МКС получат новую униформу

Российские космонавты протестируют на орбите новую форму одежды, сообщил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Помимо той одежды, которую показывали, мы безусловно заказываем более удобную форму для отряда космонавтов», — сообщил Рогозин журналистам на презентации линейки одежды, созданной Роскосмосом совместно с дизайнерскими организациями.

По его словам, компании, которые были представлены на показе, делают варианты профессиональной одежды для космической отрасли. «Будем смотреть и проверять на орбите, так чтобы она была максимально удобной», — сказал Рогозин.

Он отметил, что госкорпорация рассчитывает разрабатывать, шить и реализовывать представленную одежду в России. «Мы не идём по пути массового ширпотреба», — сказал глава Роскосмоса.

Источник: Интерфакс31 мая 2021 года, 21:09

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