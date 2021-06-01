К. Косачев: Россию и Китай все больше сближает содержательная повестка дня в международных делах

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ выступил в ходе шестой Международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в шестой Международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху». Мероприятие организовано Российским советом по международным делам (РСМД) и Китайской академией общественных наук (КАОН).

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Константин Косачев выступил в ходе сессии «20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем».

По мнению вице-спикера СФ, в последние годы речь все больше идет о подходах России и Китая к мировым и региональным проблемам, что является важным показателем партнерства. «Можно многое проговаривать в двустороннем формате, но это касается более узких тем. А вот когда Россия и Китай говорят одним голосом в мире, с трибуны ООН, на форумах, саммитах и в других форматах, это уже свидетельствует о совпадении позиций двух мировых держав и их одинакового взгляда на то, каким мы хотим видеть мир в 21 веке», — считает сенатор.

«Не случайно Россию и Китай называют во многих стратегических документах стран Запада в числе главных вызовов так называемому «порядку, основанному на правилах», в качестве альтернативы миру, основанному на праве. В этом смысле мы оказались в очень почетной компании в нашей борьбе за справедливый мировой порядок, в котором решающую роль играют не санкции и военные блоки, а международное право и ООН», — подчеркнул Константин Косачев.

Он высказал убеждение, что Россию и Китай все больше сближает содержательная повестка, а не подталкивают друг к другу своими сколь враждебными, столь и неуклюжими действиями недальновидные оппоненты.

Сенатор считает, что фундамент для обоюдного сближения России и Китая был создан Договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанном Президентом России и Председателем КНР в июле 2001 года.

Константин Косачев упомянул еще один важнейший договор между двумя странами — Дополнительное соглашение между РФ и КНР о российско-китайской государственной границе на ее Восточной части, подписанное в Пекине в октябре 2004 года. «Жизнь подтвердила историческую ценность соглашения, окончательно урегулировавшего тему, которая обсуждалась до того на протяжении сорока лет», — отметил российский законодатель.

Константин Косачев особо отметил важность межпарламентского диалога как вклада в развитие отношений между двумя странами и народами.

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