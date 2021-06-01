Source: Russia – Council of the Federation

Конкурс нацелен на самореализацию и раскрытие способностей ребят, считает сенатор.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан встретилась с наставниками — победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена».

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Сенатор приветствовала участников встречи от имени Совета Федерации, а также Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

«Сегодня, в День защиты детей, в Кремле под руководством Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга состоялось заседание Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Участники обсудили развитие системы дополнительного образования, выявления и сопровождения талантливых детей и молодежи. Отмечали неоценимую роль педагогов, наставников, которые раскрывают способности детей. Кроме того, речь шла о необходимости сопровождения талантливых ребят от школы до вуза и современной, востребованной работы в области науки, творчества, спорта, просвещения, направленной на развитие нашей страны, ее конкурентоспособности. С учетом лучших региональных практик может быть создана федеральная система выявления и сопровождения талантливых детей и молодежи», — рассказала Лилия Гумерова.

С учетом лучших региональных практик может быть создана федеральная система выявления и сопровождения талантливых детей и молодежи

В этой связи сенатор отметила вклад конкурса «Большая перемена» в общую работу по раскрытию уникальных способностей детей и подростков. «Сейчас «Большая перемена» — это сообщество активных, инициативных школьников, педагогов и их родителей. И здесь главный критерий отбора — навыки, которые пригодятся школьникам в современном мире, умение вести коммуникацию, работать в команде и находить нестандартные решения в сложных ситуациях».

Призовой фонд конкурса направлен на поддержку школьников и студентов среднего профессионального образования, расширение их образовательных возможностей, одновременно с поощрением педагогов и учебных заведений, где создана среда не только для получения знаний, но и самореализации и раскрытия способностей детей, сказала сенатор.

Лилия Гумерова встретилась с наставниками — победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

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Лилия Гумерова встретилась с наставниками — победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

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Лилия Гумерова встретилась с наставниками — победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

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Лилия Гумерова встретилась с наставниками — победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

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Лилия Гумерова также отметила, что важной особенностью «Большой перемены» является то, что в конкурсе вместе со школьниками принимают участие их педагоги. «Ребята сами выбирают наставников, которых смогут пригласить к участию. Для кого‑то это классный руководитель, учитель русского языка или литературы, для кого‑то – педагог из школы искусств или тренер из спортивной секции».

Сенатор провела в рамках мероприятия встречу в формате вопросов и ответов от педагогов — наставников победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена». Она рассказала об ожидаемых в ближайшее время решениях в сфере образования, культуры и науки, о профессиях, которые могут появиться в будущем и в целом о тенденциях в этой сфере.

Фестиваль «Большая перемена» состоялся на набережной Парка Горького в Москве одновременно на более чем 20 площадках — главной сцене, большом лектории, зоне кастингов и пространствах, посвященных 12 направлениям конкурса. Представители крупнейших российских компаний, руководители федеральных ведомств и ведущих вузов, а также звезды шоу-бизнеса представили детям и подросткам новые возможности для развития. Гостями фестиваля стали школьники, их родители и педагоги-наставники из разных регионов страны.

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