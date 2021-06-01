Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации провела в Кремле заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

В Кремле прошло заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Участники обсудили развитие системы дополнительного образования, выявления и сопровождения талантливых детей и молодежи.

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Мероприятие провела Председатель Совета Федерации, председатель Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детства Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

По ее словам, защита детства становится сегодня безусловным приоритетом государства и общества, закрепленным в Конституции РФ.

«У нас сделано в этой сфере немало даже по самым строгим меркам. Важные вехи на этом пути — Национальная стратегия действий в интересах детей 2012–2017 годов, а также ее продолжение – Десятилетие детства на 2018–2027 годы. По охвату проблем, комплексному подходу к их решению, обеспечению ресурсами – это один из самых масштабных подобных проектов в истории страны».

Реализуются национальные проекты, государственные, федеральные и региональные программы, стратегии, в рамках которых вопросы детства – ключевые, сказала Председатель СФ. «Поддержка семьи, детства вошла в число национальных целей развития России, стала одной из основных тем недавнего Послания Президента РФ Федеральному Собранию. Акценты, расставленные в нем, четко свидетельствуют о том, что поддержка семьи и детства – это стратегия на годы вперед, фундамент социальной политики нашего государства».

Защита детства становится сегодня безусловным приоритетом государства и общества, закрепленным в Конституции РФ

Сегодня можно с полным основанием говорить и о конкретных практических результатах этой работы, считает спикер СФ. «Они весомые. Практически снята проблема нехватки детских садов, обновляются действующие, строятся новые школьные здания, что позволит уже в ближайшие годы ликвидировать вторые-третьи смены. Завершается процесс подключения школ к интернету. По инициативе Президента в начальных классах школ введено бесплатное питание».

Россия сегодня входит в мировою пятерку стран по охвату населения всеми видами образования, сказала Валентина Матвиенко. «Отечественное образование остается одним из лучших в мире. Российские школьники — в числе победителей и призеров международных конкурсов по информатике, точным, естественным наукам. Перечень этот можно было бы продолжать».

Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему «Развитие системы дополнительного образования, выявления и сопровождения талантливых детей и молодежи»

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Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему «Развитие системы дополнительного образования, выявления и сопровождения талантливых детей и молодежи»

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Лилия Гумерова

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Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему «Развитие системы дополнительного образования, выявления и сопровождения талантливых детей и молодежи»

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Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему «Развитие системы дополнительного образования, выявления и сопровождения талантливых детей и молодежи»

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Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему «Развитие системы дополнительного образования, выявления и сопровождения талантливых детей и молодежи»

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Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему «Развитие системы дополнительного образования, выявления и сопровождения талантливых детей и молодежи»

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Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему «Развитие системы дополнительного образования, выявления и сопровождения талантливых детей и молодежи»

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Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему «Развитие системы дополнительного образования, выявления и сопровождения талантливых детей и молодежи»

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Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему «Развитие системы дополнительного образования, выявления и сопровождения талантливых детей и молодежи»

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Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему «Развитие системы дополнительного образования, выявления и сопровождения талантливых детей и молодежи»

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Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему «Развитие системы дополнительного образования, выявления и сопровождения талантливых детей и молодежи»

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Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему «Развитие системы дополнительного образования, выявления и сопровождения талантливых детей и молодежи»

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В то же время, проблем достаточно, считает глава СФ. «Среди них – охрана здоровья детей и подростков, обеспечение доступности качественного образования, воспитания, организации досуга и отдыха. Остаются актуальными проблемы защиты детей от насилия, в том числе домашнего, обеспечения безопасности школьников», — сказала Валентина Матвиенко.

Спикер Совета Федерации подчеркнула важность системы дополнительного образования при раскрытии талантов детей. «За последние годы в этой сфере сделан большой шаг вперёд. Принят ряд федеральных законов, утверждена «Концепция развития дополнительного образования детей. Успешно внедряются технопарки, востребованы творческие и спортивные направления».

Среди нерешенных проблем Валентина Матвиенко назвала рост доли коммерческих услуг и сокращение числа бесплатных программ. При этом механизм сертификатов персонифицированного финансирования работает не на полную мощность, считает Председатель СФ.

Отечественное образование остается одним из лучших в мире. Российские школьники — в числе победителей и призеров международных конкурсов по информатике, точным, естественным наукам

По ее словам, сертификаты введены далеко не во всех субъектах РФ, они ограничены небольшой суммой и, как правило, не перекрывают родительские расходы на приобретение экипировки, музыкальных инструментов, расходных материалов. «Кроме того, более половины родителей просто не знают о существовании таких сертификатов».

Валентина Матвиенко также отметила, что кружки и секции оказались заметно хуже подготовлены к переходу на дистант в период пандемии. «Более 60 процентов детей не могли заниматься ни по одной из дополнительных образовательных программ, так как «подкачал» уровень развития цифровой инфраструктуры, отсутствие специализированных платформ и программ дистанционного обучения».

Вместе с тем Председатель Совета Федерации считает, что получение допобразования в онлайн-режиме ни в коем случае не должно вытеснять и замещать очные занятия. «Цифровизируя образовательную сферу, нельзя растерять гуманный, человечный подход к образовательному процессу, который всегда отличал отечественную школу».

«Говоря о талантливой молодёжи, мы никогда не разделяем детей на «одарённых» и «посредственных», «обыкновенных». Главное, найти, в чём проявляется их талант, дать им возможность попробовать как можно больше занятий, чтобы понять, к чему действительно лежит душа», — сказала спикер СФ.

Валентина Матвиенко считает важным выстраивать систему сопровождения талантов – буквально с детского сада до вуза, до рабочего места. «На основе лучшего регионального опыта в будущем может быть разработана и федеральная межведомственная система выявления и сопровождения талантливой молодёжи».

Председатель Совета Федерации назвала важнейшей задачей делать всё возможное, чтобы такие юные дарования, как ребята, которые недавно завоевали сразу восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике, могли реализовать себя в родной стране.

При этом, добавила Валентина Матвиенко, немаловажную роль играют талантливые педагоги и наставники, которые могут помочь детям поверить в себя и развивать свои способности. «Термин «дополнительное образование» вовсе не означает «второстепенное», «необязательное». Потому что без качественной внеурочной работы невозможно формирование всесторонне развитой личности и, в целом, здорового общества».

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов проинформировал о начале летней оздоровительной кампании. «Примечательно, что система дополнительного образования продолжает функционировать и готова обеспечить занятость детей в течение всего лета».

По его словам, дополнительное образование позволяет детям и молодежи приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя. «Ведется планомерная работа по увеличению охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, а также созданию условий равной доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей».

Сергей Кравцов сообщил, что в 2021–2023 годы в рамках национального проекта «Образование» будет создано 680 тысяч новых мест дополнительного образования, во всех субъектах РФ будут открыты центры выявления, поддержки талантливых детей и молодежи.

Министр также затронул тему кадрового обеспечения и получения педагогами дополнительного профессионального образования.

«Консолидация всех ресурсов в системе дополнительного образования позволит создать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей детей. На это направлена в том числе и Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, работу над которой Министерство в настоящее время завершает», — сказал Сергей Кравцов.

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук выступил с предложением запустить пилотный проект по созданию центра сопровождения и профориентации талантливых детей и молодежи на базе социальной и уникальной научной структуры института в Протвино. «Слушатели центра были бы обеспечены поддержкой при подготовке к поступлению в университеты, и с первого курса закреплялись бы на площадках передовых исследовательских лабораторий страны. Это положило бы начало формированию национальной системы выявления, поддержки и сопровождения детей, молодежи до рабочих мест».

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о реализации образовательных проектов для молодежи, студентов и школьников. По его словам, за три года через платформу прошли более пяти миллионов человек.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ТекслерАлексей ЛеонидовичГубернатор Челябинской области остановился на вопросах совершенствования системы дополнительного образования. По его словам, жизнь требует более интенсивного расширения инфраструктуры дополнительного образования. Губернатор предложил развивать возможности дополнительного образования на базе общеобразовательных школ, использования ресурсов вузов. «Подобный опыт есть в регионе», — сказал губернатор. В то же время, это направление требует совершенствования нормативно-правовой базы, привлечения финансирования некоммерческого сектора.

Валентина Матвиенко предложила сделать Челябинскую область пилотной площадкой по разработке системы учета занимающихся в кружках детей и планирования развития внешкольного образования, чтобы могло заниматься максимально возможное количество детей.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева рассказала о конкурсе «Большая перемена» как о проекте, создающем особую образовательную среду для детей из разных регионов.

Руководитель проекта для родителей «Мама в праве» Виктория Рашина затронула, в частности, вопросы, касающиеся важности посещения музеев школьниками. Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о программе «Культура для школьников», которая действует в 85 регионах и дает возможность познакомиться не только с экспозициями федеральных музеев, но и с региональными выставочными площадками.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова информировала о снятии некоторых ограничений, введенных ранее в связи с пандемией. «Мы продолжим работу, заботясь о здоровье детей», — сказала она.

Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратила внимание, в частности, на необходимость расширения дополнительного образования для детей с особенностями развития и важность организации досуга и образования детей-сирот.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики назвала марафон Российского общества «Знание» реальной моделью взаимодействия общественной организации и органов власти, в том числе региональных. Сенатор предложила расширить возможности удовлетворения потребностей молодежи в дополнительных знаниях в форматах просветительских мероприятий и реализации образовательных программ.

Ректор Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе подчеркнул, что дополнительное образование невозможно без основного. При этом он обратил внимание, что в сфере искусства иностранные граждане часто стремятся получать среднее и высшее образование в России. «На Западе есть много фондов, которые выявляют таких детей и берут на бесплатное обучение. При создании системы допобразования мы должны это учитывать. Есть иностранные граждане, которые хотят учиться у нас и остаться в России. Это престиж нашей системы образования, культуры и государства».

Заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая предложила, в частности, расширить действующую норму закона «Об образовании» и включить в предпрофессиональные программы для детей инженерное дело, технологии, технические науки.

На заседании также выступили советник Президента РФ Александра Левицкая, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов, директор Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» Сергей Кулаков.

В заседании приняли участие заместитель Председателя СФ Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, ответственный секретарь Совета Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и другие члены Совета.

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