Новое обязательство по обеспечению справедливого распределения вакцин и прекращению пандемии

Source: IMF – News in Russian

Кристалина Георгиева, Тедрос Адханом Гебрейесус, Дэвид Малпасс и Нгози Оконджо-Ивеала

1 июня 2021 г.

Способы прекращения пандемии COVID-19 и обеспечения глобального восстановления – центральная тема подготовки к встрече глав государств Группы 7, которая должна состояться на следующей неделе в Соединенном Королевстве. Стоящие перед нами проблемы требуют срочного решения.

Уже не приходится сомневаться в том, что повсеместное восстановление будет невозможно без преодоления кризиса в области здравоохранения. Доступность вакцинации является условием и того, и другого.

В области вакцинации достигнут впечатляющий прогресс. Ученые в рекордные сроки разработали целый ряд вакцин. На поиск, разработку и массовое производство вакцин выделяется беспрецедентное государственное и частное финансирование. При этом, однако, сохраняется опасный разрыв между более богатыми и более бедными странами .

Действительно, если некоторые состоятельные страны уже обсуждают возможность обеспечения своего населения бустерными дозами, то подавляющее большинство жителей развивающих стран – даже контактирующих с инфекцией медицинских работников – пока не получили и первой прививки. В наихудшем положении оказались страны с низким уровнем дохода, на долю которых в настоящее время приходится менее 1% израсходованного объема вакцин.

Все отчетливее проявляются два вектора пандемии: доступность средств борьбы в более богатых странах и отставание более бедных стран.

Несправедливый дисбаланс при производстве и распределении вакцин не только приводит к сохранению уязвимости к вирусу многомиллионного контингента людей. Он создает предпосылки для появления и волнообразного продвижения по миру его смертельных вариантов. Непрерывное распространение вариантов вируса вынуждает даже страны с передовыми программами вакцинации заново ужесточать меры по защите здоровья населения, а в некоторых случаях – вводить ограничения на пассажирское сообщение. Затягивание пандемии, в свою очередь, еще больше увеличивает разрыв в экономическом благосостоянии, порождая негативные последствия для всех.

Это не обязательно должно быть так. Поэтому сегодня мы обращаемся к международному сообществу с призывом продемонстрировать принципиально новый уровень поддержки – и осуществления – более решительной, скоординированной и обеспеченной новым финансированием стратегии вакцинации мирового населения.

Недавно специалисты МВФ предложили план, предусматривающий четкие целевые показатели и практически ориентированные и приемлемые по затратам меры. Он развивает и подкрепляет собой текущие усилия ВОЗ, ее партнеров в рамках Инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT), включая глобальную программу по обеспечению доступности вакцин COVAX, работу Всемирной торговой организации и многих других.

При расчетных затратах на уровне 50 млрд долл. план позволит быстрее положить конец пандемии в развивающемся мире, сократить заболеваемость и смертность, ускорить экономическое восстановление и до 2025 г. нарастить объем мирового производства дополнительно на 9 трлн долл. Это выгодно всем сторонам – если около 60% положительной динамики придется на страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны, то остальные 40% – на развитый мир. При этом даже не учитываются не поддающиеся оценке преимущества для здоровья и жизни людей.

Что для этого требуется?

Во-первых, более широко переосмыслить наши задачи и увеличить темпы и масштабы вакцинации людей: ВОЗ и ее партнеры по COVAX поставили перед собой цель до окончания 2021 г. вакцинировать не менее 30% населения всех стран. Благодаря другим соглашениям и резкому увеличению капиталовложений этот показатель может вырасти до 40% и до 60% до конца первой половины 2022 г.

Для этого необходимо выделить дополнительное финансирование на нужды стран с низким и средним уровнем дохода, в существенной степени за счет грантов и льготного финансирования. Для скорейшего увеличения численности привитого населения развивающиеся страны должны получать дозы синхронно с осуществлением национальных планов вакцинации, в том числе по линии COVAX. При этом также необходимо взаимодействовать в сфере торговли для обеспечения беспрепятственного трансграничного передвижения и расширения поставок сырья и готовых вакцин.

Во-вторых, застраховаться от рисков ухудшения ситуации, в частности от появления новых вариантов, которые могут потребовать введения бустерных доз. Для этого необходимы капиталовложения в создание дополнительных мощностей по выпуску вакцин на уровне как минимум 1 миллиарда доз, диверсификация производства за счет регионов, испытывающих дефицит имеющихся мощностей, передача технологий и ноу-хау, массовое внедрение геномного надзора и надзора за системами снабжения при наличии планов на случай непредвиденных обстоятельств, позволяющих противодействовать возможным мутациям или перебоям поставок.

Необходимо устранить все узкие места, препятствующие расширению поставок, в связи с чем мы призываем членов ВТО ускорить переговорный процесс для выработки прагматического решения в отношении вопросов интеллектуальной собственности. В настоящее время ряд стран с низким и средним уровнем дохода также начинают инвестировать в собственные производственные мощности на местах, и это имеет решающее значение не только для прекращения нынешней, но и для подготовки к будущей пандемии.

В-третьих, немедленно активизировать тестирование населения и отслеживание контактов, поставки кислорода, медицинские и общественные мер охраны здоровья при ускорении процесса внедрения вакцин и темпов Инициативы ACT. ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирный банк и GAVI провели экспертизу готовности к вакцинации более 140 развивающих стран и оказывают им практическую и финансовую поддержку на местах в целях подготовки к распределению вакцин.

Что можно сказать о расходах?

Имеются веские основания предполагать, что не менее 35 млрд из 50 млрд долл. должны поступить в виде грантов. Положительный сигнал получен от правительств стран Группы 20, которые признали важность предоставления Инициативе ACT дополнительного финансирования на сумму около 22 млрд долл.

Для активизации поставок вакцин в течение 2022 г. и дальнейшего расширения тестирования, лечения и эпиднадзора требуется дополнительное финансирование на уровне 13 млрд долл. Остаток средств в рамках общего плана финансирования – около 15 млрд долл. – может поступить от национальных правительств при поддержке многосторонних банков развития, включая выделенный Всемирным банком пакет средств для вакцинации в размере 12 млрд долл.

Чтобы план сработал, должны быть соблюдены два дополнительных условия – скорость и согласованность. Он предусматривает авансовое выделение финансирования, авансовое безвозмездное предоставление вакцин и авансовые страховые капиталовложения и заблаговременное планирование, а не принятие обязательств, выполнение которых может затянуться. Крайне важно, чтобы все эти ресурсы оказались в наличии как можно быстрее.

План требует также скоординированных действий мирового сообщества при условии полной транспарентности процесса закупки и поставки продукции. Успех стратегии зависит от слаженности действий всех сторон – государственных органов, частных структур, международных финансовых институтов и фондов.

Выделение 50 млрд долл. на прекращение пандемии может стать наилучшим вложением государственных средств в истории нашего поколения. Это может принести гигантские дивиденды в плане развития и дать толчок росту и увеличению благосостояния во всем мире. Однако окно возможностей быстро закрывается: чем дольше мы ждем, тем дороже нам это обойдется с точки зрения человеческих страданий и экономических убытков.

Сегодня от имени наших четырех организаций мы провозглашаем новое обязательство: работать вместе для наращивания достаточного финансирования, расширения производства и обеспечения беспрепятственного перемещения вакцин и сырья через государственные границы, руководствуясь целью резкого повышения доступности вакцин в интересах защиты здоровья населения и экономического восстановления, а также появления столь необходимой надежды.

Наши учреждения активизируют свои усилия для того, чтобы эта надежда стала реальностью.

МВФ готовится к беспрецедентному распределению специальных прав заимствования (СПЗ) для увеличения резервов и ликвидности своих членов. ВОЗ ведет поиск источников финансирования, позволяющих выполнить насущные задачи в рамках ее Стратегического плана готовности и реагирования и партнерства Инициативы ACT, и создает стимулы для передачи ноу-хау и технологий посредством Пула доступных технологий для борьбы с COVID-19 (C-TAP). К середине года как минимум в 50 странах намечено полностью ввести в действие проекты по вакцинам Всемирного банка, а Международная финансовая корпорация мобилизует усилия частного сектора по расширению поставок вакцин в развивающиеся страны. ВТО, в свою очередь, принимает меры для обеспечения беспрепятственной работы систем снабжения, позволяющих успешно выполнить план.

Прекращение пандемии – решаемая проблема, но она требует глобальных действий уже сейчас.

Давайте объединим силы и завершим начатое дело.

Кристалина Георгиева – Директор-распорядитель Международного валютного фонда;

Тедрос Адханом Гебрейесус – Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения;

Дэвид Малпасс – Президент Группы Всемирного банка;

Нгози Оконджо-Ивеала – Генеральный директор Всемирной торговой организации.

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