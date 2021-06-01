Н. Журавлев: Мы готовы оказывать всю необходимую помощь по законодательному обеспечению развития машиностроительной отрасли

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Вице-спикер СФ выступил на съезде Союза машиностроителей России и огласил приветствие Председателя СФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области выступил на съезде Союза машиностроителей России.

Совет Федерации и впредь будет уделять особое внимание отрасли машиностроения в целях дальнейшего развития субъектов РФ, создания новых рабочих мест, подготовки высококвалифицированных специалистов

В ходе мероприятия вице-спикер СФ огласил приветствие Председателя СФ Валентины Матвиенко. «Совет Федерации и впредь будет уделять особое внимание отрасли машиностроения в целях дальнейшего развития субъектов РФ, создания новых рабочих мест, подготовки высококвалифицированных специалистов», — отмечается в обращении главы верхней палаты парламента.

«Ваша организация уже много лет объединяет представителей важнейшей отрасли российской промышленности. С ней связаны основные надежды на решение задач по ускорению процессов импортозамещения и технологического перевооружения отечественной экономики», — подчеркнул в начале своего выступления Николай Журавлев.

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Парламентарий выразил уверенность, в том, что именно от успешной работы отрасли во многом зависит достижение к 2030 году реального роста не менее чем на 70 проц. объемов экспорта несырьевых неэнергетических товаров и инвестиций в основной капитал.

По словам сенатора, сегодня для этого есть все необходимые условия. «В Послании Президента России Федеральному Собранию даны поручения по модернизации отечественного здравоохранения, ускоренного перехода на альтернативные источники энергии. Предполагается реализация широкого комплекса мер по развитию инфраструктуры в субъектах Российской Федерации. Таким образом, у российских машиностроителей появляются широкие возможности для наращивания выпуска медицинской, энергетической, дорожно-строительной, транспортной, сельскохозяйственной и другой техники», — сказал Николай Журавлев.

Законодатель также подчеркнул, что пандемия еще раз показала — главным средством адаптации любой страны к глобальным вызовам является, прежде всего, увеличение роли высокотехнологичных отраслей и создание собственных заделов на ключевых направлениях научно-технического прогресса.

Вице-спикер обратил внимание собравшихся на ряд важных документов, принятых в прошлом году, которые позволят не только наметить долгосрочные ориентиры развития российской промышленности, но и обеспечить непрерывность мер государственной поддержки приоритетных отраслей и, в том числе, финансирование соответствующих госпрограмм. В их числе — сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года, а также стратегия развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 г.

По мнению парламентария, необходимо стимулировать спрос на отечественное оборудование для промышленности, создавать механизмы господдержки технического перевооружения предприятий, в том числе в частном секторе экономики, а также обеспечить государственную поддержку инноваций, имеющих коммерческий потенциал.

В настоящее время Совет Федерации рассматривает ряд важнейших законопроектов для развития отрасли, сообщил Николай Журавлев. В их числе — дальнейшее совершенствование контрактного законодательства с целью обеспечения приоритетного доступа отечественных производителей к государственным закупкам. «В настоящее время наша палата совместно с Государственной Думой и Правительством России ведет работу над так называемым вторым оптимизационным пакетом поправок. Планируются дальнейшее упрощение и оптимизация всех контрактных процедур, развитие информационного обеспечения контрактной системы, автоматизация процедур с использованием информационных систем», — сказал зампред верхней палаты парламента.

Промышленная политика должна включать и самые разнообразные меры по привлечению частных инвестиций в стратегически значимые отрасли – это еще одна важная тема, которая требует совершенствования законодательства, считает Николай Журавлев.

Законодатель уточнил, что Совет Федерации ведет активную работу по усовершенствованию уже действующих механизмов государственного стимулирования инвестиций (государственно-частное партнерство, концессии, специальные инвестиционные контракты), а также внедрению новых (соглашения о защите и поощрении капиталовложений – СЗПК). «Недавно был принят разработанный при участии Совета Федерации Федеральный закон, который устраняет возможность разночтений в трактовке порядка предоставления государственных субсидий в рамках реализации соглашений о СЗПК и соглашений о государственно-частном партнерстве. Впереди большая работа над вторым пакетном изменений законодательства о СЗПК», — пояснил Николай Журавлев.

Вице-спикер СФ отметил, что в контексте поставленных Президентом России задач по развитию новых подходов в сфере экологии, развития альтернативных источников энергии, утилизации углеродных выбросов необходимо создание новых инструментов длинных денег и прежде всего «зеленных облигаций». Просветительская работа, оказание помощи предприятиям и субъектам страны в освоении этого нового инструмента привлечения инвестиций, как считает зампред СФ, также могло бы стать важным направлением для совместной работы.

«Реализация задач по обеспечению импортозамещения и технологического перевооружения российской промышленности требует тесного взаимодействия отраслевых союзов с законодателями. Совет Федерации настроен на конструктивное взаимодействие с Союзом машиностроителей России и готов оказывать всю необходимую помощь по законодательному обеспечению развития отрасли», — подытожил Николай Журавлев.

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