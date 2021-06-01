О совместном мероприятии Национального координатора по достижению ЦУР и ЮНИСЕФ

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

01 июня 2021 г.



1 июня 2021 г. в г.Вилейке по линии Национального координатора по достижению целей устойчивого развития (ЦУР) совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) состоялось выездное мероприятие по случаю Международного дня защиты детей.

В мероприятии приняла участие начальник главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел Республики Беларусь Ирина Величко.

В рамках мероприятия прошла церемония подписания Соглашения о присоединении города Вилейки к инициативе ЮНИСЕФ «Город, дружественный детям и подросткам».

Справочно. Инициатива «Город, дружественный детям и подросткам» была объявлена в 1996 году в Стамбуле в соответствии с резолюцией ООН по населенным пунктам, согласно которой благосостояние детей является основным показателем благополучия общества.

В настоящее время инициатива реализуется в более чем 900 городах мира, включая Лондон, Буэнос-Айрес, Москву, Санкт-Петербург и др. В 2007 году инициатива была запущена в Беларуси.

Координатором реализации инициативы в Беларуси является Национальный центр художественного творчества детей и молодежи при поддержке Министерства образования Республики Беларусь и Представительства ЮНИСЕФ в Республике Беларусь.

После присоединения Вилейки в инициативе участвуют уже 28 белорусских городов, в том числе Минск, Гомель, Брест, Гродно, Могилев, где реализуются программы и проекты, направленные на уменьшение негативного влияния городской среды на жизнь ребенка с использованием ее возможностей и преимуществ. Обязательным условием инициативы является непосредственное участие детей в разработке и реализации соответствующих программ и проектов, учет мнения детей и молодежи и их активное участие в процессах принятия решений по вопросам городского управления и социального благополучия. В этих целях в городах созданы и функционируют подростковые парламенты.

В ходе мероприятия от имени Национального координатора по достижению ЦУР состоялась передача Вилейской районной больнице 50 пульсоксиметров. Данная акция была проведена в рамках международной помощи Беларуси по борьбе с распространением коронавирусной инфекции по линии проекта международной технической помощи «Поддержка функционирования архитектуры управления процессом достижения Целей устойчивого развития Республики Беларусь-2».

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