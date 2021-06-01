Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Павел Власов#Максим Харламов01.06.2021 09:00

Павел Власов завершил работу в ЦПК

Павел Власов

Максим Харламов

Начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Павел Николаевич Власов написал заявление об уходе на пенсию с 1 июня 2021 года. С этого дня на должность начальника Центра назначен Максим Михайлович Харламов, ранее — первый заместитель.

Власов возглавил Центр в ноябре 2017 года, достойно приняв вызов и взяв на себя руководство организацией с богатым наследием и огромным потенциалом. За его плечами был славный путь человека, уже заслужившего признание, благодаря своим способностям, трудолюбию, смелости. Павел Николаевич с отличием окончил школу, а затем и военное авиационное училище летчиков. Стал летчиком-испытателем 1-го класса, освоил 35 типов самолетов, налетал около 3,8 тыс. часов. Получил звание Героя России, награжден Орденом Мужества. Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации, почетный авиастроитель, лауреат национальных премий Павел Власов на протяжении семи лет возглавлял Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова до назначения на должность начальника ЦПК.

Как руководитель Павел Николаевич всегда отличался строгими требованиями к себе и своим коллегам, занимая при этом позицию честности, открытости, полной отдачи и высокой ответственности. В условиях эпидемиологических ограничений обеспечил бесперебойную работу ЦПК и полноценную подготовку космонавтов к полетам. За личный вклад в реализацию космических программ и за многолетний добросовестный труд в мае 2021 года Павел Власов награжден медалью Ю.А. Гагарина. Соответствующий приказ был подписан Генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным.

Коллектив Центра и Отряд космонавтов Роскосмоса высоко оценивают личные и профессиональные качества Павла Николаевича Власова и выражают огромную благодарность за его труд на посту начальника ЦПК!

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