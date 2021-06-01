Павел Сниккарс: «BIM-моделирование является одним из важных инструментов в электроэнергетике»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 1 июня. – Цифровые решения, в том числе BIM-моделирование (технология, позволяющая создавать цифровую модель), являются важными инструментами, которые могут применяться в электроэнергетике, сообщил Павел Сниккарс в рамках круглого стола Ассоциации «Цифровая энергетика».

«BIM-моделирование является одним из важных инструментов, которые, мы считаем, нужно использовать. Электроэнергетику всегда считали достаточно консервативной отраслью, мы отвечаем и за надёжность, и за жизнь людей. Инструмент возможного цифрового моделирования, цифрового двойника и отработки тех или иных технологий на уровне информационной среды для нас очень важен, поэтому мы надеемся, что эти инструменты будут использованы», – сказал Павел Сниккарс.

В рамках круглого стола участники обсуждали применение цифровых решений, технологий BIM-моделирования при строительстве энергетических объектов, рынок цифровых решений в данной сфере, а также риски для компаний при распространении требований по BIM-моделированию.

«Мы возлагаем большие надежды на драйверов основного рынка, которые пройдя этот путь, может быть, набьют где-то шишки, но покажут применимость этих инструментов и мы с удовольствием будем их использовать», – сообщил заместитель Министра.

31.05.2021

С 22 по 24 июня 2021 года на площадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоятся международная выставка и форум «RENWEX 2021. Возобновляемая энергетика и электротранспорт».

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