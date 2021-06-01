Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#Республика Казахстан01.06.2021 15:35

Переговоры с Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана

Сегодня, 1 июня 2021 года, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провел переговоры с Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдатом Мусиным.

На переговорах реализация сотрудничества по проекту «Байтерек», перспективные проекты сотрудничества в рамках подпрограммы «Сфера», модернизация «Гагаринского старта» (площадка № 1) на космодроме Байконур и ряд других вопросов.

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