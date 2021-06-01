Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ТВОЙ КОСМОС01.06.2021 07:30

Презентация кобрендинговых проектов в области популяризации космонавтики «ТВОЙ КОСМОС»

В понедельник, 31 мая 2021 года, Госкорпорацией «Роскосмос» совместно с партнерскими организациями была организована презентация кобрендинговых проектов в области популяризации космонавтики «ТВОЙ КОСМОС».

В рамках презентации были представлены вдохновленные космонавтикой специально разработанные дизайнерами образцы одежды и аксессуаров для современного городского стиля. Мероприятие направленно на повышение узнаваемости бренда Госкорпорации «Роскосмос» и входящих в ее состав дочерних организаций, в том числе на реализацию новых кобрендинговых проектов, направленных на популяризацию достижений ракетно-космической отрасли России и повышение интереса широкой общественности к космической деятельности.

В событии приняли участие генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, руководство ракетно-космической отрасли, органов государственной власти, космонавты отряда Роскосмоса, представители образовательных и общественных организаций. Гостями презентации стали также представители проекта «Вызов» — члены основного и дублирующего экипажей — Клим Шипенко, Юлия Пересильд, Алена Мордовина и Алексей Дудин.

Ключевым проектом, представленным в презентации, стала совместная коллекция одежды и аксессуаров, разработанная группой компаний Illán Communications. В рамках сотрудничества представлены 11 уникальных коллекций и более 80 моделей одежды и аксессуаров для современного городского стиля. Кроме того, в рамках презентации была презентована лимитированная коллекция часов «Ракета-носитель», разработанных Петродворцовым часовым заводом «RAKETA». Официальный спонсор события — ПАО «Промсвязьбанк». Также официальным партнером мероприятия стала компания «Krygina Cosmetics».

В завершение презентации была реализована продажа представленной коллекции, прибыль с продажи которой была направлена на деятельность благотворительного фонда по поддержке онкологических пациентов «ЮНИТИ». Анонсированы будущие кобрендинговые проекты с ZASPORT, Alena Akhmadullina, RADI MIRA I LUBVI, KRAKATAU, Bullfinch, Bosco, TWINS Piano Duo, Береги Камчатку, Ракета, The Cave, CODERED, ЯRussia.

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