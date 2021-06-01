Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ВКД#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-6602.06.2021 00:05

Сегодня утром космонавты Роскосмоса выйдут в открытый космос

В соответствии с графиком работ на российском сегменте Международной космической станции сегодня утром, 2 июня 2021 года, состоится 48-й плановый выход в открытый космос (ВКД № 48), который выполнят космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров.

Российский выход в космос будет выполняться из стыковочного отсека модуля «Поиск» в скафандрах «Орлан-МКС» № 4 и 5. Для обоих космонавтов это будет первый опыт работы за пределами Международной космической станции. У Олега Новицкого будет командирская экипировка с красными лампасами (скафандр «Орлан-МКС» № 5), а у Петра Дуброва — с синими лампасами вдоль скафандра («Орлан-МКС» № 4).

Открытие выходного люка стыковочного отсека «Поиск» предварительно запланировано в 08:20 по московскому времени. Планируемая продолжительность нахождения космонавтов вне орбитальной станции составит около 7 часов. За это время космонавтам предстоит подготовить стыковочный отсек перед прибытием модуля «Наука» и заменить сменную панель регулятора расхода жидкости системы обеспечения теплового режима функционально-грузового блока.

С Земли из Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») контролировать выход в космос будут специалисты Главной оперативной группы управления, отвечающие за внекорабельную деятельность экипажа (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Госкорпорация «Роскосмос» будет транслировать работы космонавтов в открытом космосе на официальном сайте в разделе «Прямые трансляции», а также на страницах в социальных сетях с 08:00 мск 2 июня 2021 года. К нашему эфиру присоединятся главный специалист Летно-космического центра Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва Марс Серов, начальник отделения по подготовке космонавтов к работе в открытом космосе Центра подготовки космонавтов, заслуженный испытатель космической техники Российской Федерации Валерий Несмеянов, Герой России, летчик-космонавт РФ, советник генерального директора — главного конструктора Научно-производственного предприятия «Звезда» Александр Лазуткин, Герой России, летчик-космонавт РФ, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

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