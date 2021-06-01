Сенаторы обсудили подготовку к «правительственному часу», который пройдет в рамках заседания Совета Федерации

Source: Russia – Council of the Federation
Состоялось совместное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности и Комитета СФ по социальной политике.
На совместном заседании Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности и Комитета СФ по социальной политике обсуждался вопрос подготовки «правительственного часа», который пройдет в рамках 506-го заседания Совета Федерации.
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Мероприятие провели председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области и председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы
Они обозначили тему предстоящего «правительственного часа» — «О приоритетных направлениях обеспечения защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия граждан». С докладом по этому вопросу выступит руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) Анна Попова.
Глава Роспотребнадзора в ходе заседания поблагодарила сенаторов за продуктивное взаимодействие, принятие важнейших законов и решений в сфере основополагающих конституционных прав граждан на жизнь и здоровье, а также прав потребителей.
Совместное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности и Комитета СФ по социальной политике по подготовке «Правительственного часа»
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Инна Святенко
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Вячеслав Тимченко
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Сергей Митин
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Совместное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности и Комитета СФ по социальной политике по подготовке «Правительственного часа»
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Совместное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности и Комитета СФ по социальной политике по подготовке «Правительственного часа»
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Елена Шумилова
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Мохмад Ахмадов
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Юрий Архаров
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Сергей Горняков
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Совместное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности и Комитета СФ по социальной политике по подготовке «Правительственного часа»
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Совместное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности и Комитета СФ по социальной политике по подготовке «Правительственного часа»
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Совместное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности и Комитета СФ по социальной политике по подготовке «Правительственного часа»
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Совместное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности и Комитета СФ по социальной политике по подготовке «Правительственного часа»
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Совместное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности и Комитета СФ по социальной политике по подготовке «Правительственного часа»
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Совместное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности и Комитета СФ по социальной политике по подготовке «Правительственного часа»
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Совместное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности и Комитета СФ по социальной политике по подготовке «Правительственного часа»
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Совместное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности и Комитета СФ по социальной политике по подготовке «Правительственного часа»
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Совместное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности и Комитета СФ по социальной политике по подготовке «Правительственного часа»
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Совместное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности и Комитета СФ по социальной политике по подготовке «Правительственного часа»
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Совместное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности и Комитета СФ по социальной политике по подготовке «Правительственного часа»
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Совместное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности и Комитета СФ по социальной политике по подготовке «Правительственного часа»
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Совместное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности и Комитета СФ по социальной политике по подготовке «Правительственного часа»
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Совместное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности и Комитета СФ по социальной политике по подготовке «Правительственного часа»
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Совместное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности и Комитета СФ по социальной политике по подготовке «Правительственного часа»
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«Непростой прошлый год и первая половина текущего года показали, сколь важны оперативные изменения в законодательстве Российской Федерации в особый период, который мы с вами переживаем», — отметила Анна Попова.
Она рассказала об основных направлениях, которые будут представлены в докладе на «правительственном часе». В частности, это сложившаяся на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в стране, дальнейшее выстраивание системы реагирования, совершенствование в этой связи защиты прав потребителей, а также изменения нормативной базы.
Руководитель Роспотребнадзора также ответила на ряд вопросов сенаторов.
В заседании приняли участие полномочный представитель Правительства РФ в Совете Федерации Вадим Живулин, первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, сенаторы Российской Федерации.