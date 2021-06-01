Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Русский космос#Орбитальные группировки#ДЗЗ#Арктика-М01.06.2021 06:30

Спутник «Арктика» будет принят в эксплуатацию осенью

Гидрометеорологический спутник «Арктика-М» номер 1, запущенный на орбиту в феврале, будет принят в эксплуатацию в сентябре-октябре. Об этом говорится в журнале «Русский космос» (официальное издание Госкорпорации «Роскосмос»).

«В настоящее время „Арктика-М“ номер 1 проходит орбитальные испытания, после которых в сентябре-октябре 2021 года будет введена в эксплуатацию», — говорится в материалах со ссылкой на заместителя директора Департамента навигационных космических систем Роскосмоса Валерия Заичко.

По его словам, запуск второго спутника «Арктика-М» запланирован на 2023 год. «Двух аппаратов уже достаточно, чтобы обеспечить непрерывность обзора: пока один будет пролетать в перигее, второй — работать в апогее», — пояснил он.

Первый спутник «Арктика-М» был запущен с космодрома Байконур 28 февраля. Минимально в состав высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы «Арктика-М» должно входить два таких аппарата. Они обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь. Ранее замначальника отделения по разработке и созданию многозональных сканирующих систем в АО «Российские космические системы» Юрий Гектин сообщил в интервью ТАСС, что в будущем в группировку могут войти четыре спутника «Арктика-М».

Источник: ТАСС29 мая 2021 года, 10:21

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