С. Митин принял участие в Форуме по борьбе с нелегальной торговлей

Source: Russia – Council of the Federation

Вопросы законодательного совершенствования мер по борьбе с контрафактной и фальсифицированной продукцией находятся на особом парламентском контроле, отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в пленарном заседании «Ответственный бизнес как основа развития легальной торговли» в рамках Форума по борьбе с нелегальной торговлей.

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Крупнейшее мероприятие отрасли торговли «Неделя Ритейла», организаторами которого являются Министерство промышленности и торговли РФ России и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла, проходит в Москве. В ее рамках состоялся Форум по борьбе с нелегальной торговлей.

Форум показал себя как одна из эффективных дискуссионных площадок страны, где представители власти и отраслевого сообщества, законодатели и бизнесмены, обсуждают вопросы защиты рынка от недобросовестной конкуренции

В своем выступлении Сергей Митин отметил, что Форум показал себя как одна из эффективных дискуссионных площадок страны, где представители власти и отраслевого сообщества, законодатели и бизнесмены, обсуждают вопросы защиты рынка от недобросовестной конкуренции, в том числе совершенствование правового и технического регулирования рынка промышленной продукции, развитие в России легальной торговли.

«Противодействие незаконному обороту промышленной продукции – одна из первоочередных государственных задач, требующих для своего решения системного подхода и межведомственной кооперации», — сказал законодатель.

Сенатор подчеркнул, что вопросы законодательного обеспечения развития российского легального рынка и совершенствования мер по борьбе с контрафактной и фальсифицированной продукцией находятся на особом парламентском контроле. За 2020 г. было принято более 600 федеральных законов, ряд из которых напрямую направлен на законодательное обеспечение противодействия контрафакта и фальсификата.

Как один из примеров парламентского контроля противодействия незаконному обороту промышленной продукции Сергей Митин привел аудитории Форума работу по обеспечению населения качественной упакованной питьевой водой.

Как отметил сенатор, проведенные Советом Федерации, совместно с федеральными органами власти, мероприятия послужили основанием для усиления государственного контроля и оказали положительное влияние на рынок упакованной питьевой воды. «По информации Российской системы качества, производители упакованной питьевой воды осуществляют корректирующие мероприятия. За последние пять месяцев устранены 25 процентов ранее выявленных нарушений», — подчеркнул законодатель.

По словам Сергея Митина, принятые изменения направлены на повышение прозрачности рынка, технологичности и эффективности контроля за оборотом продукции, улучшения ее качества.

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