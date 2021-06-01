Source: Russia Federal Space

#ЦПК01.06.2021 11:30

Турнир «Звездный волан»: космонавты Роскосмоса одержали победу в соревнованиях по бадминтону

На базе Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялся турнир «Звездный волан», в котором приняли участие представители Отряда космонавтов Роскосмоса, астронавты NASA, ESA, а также специалисты ЦПК и Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Национальная Федерация бадминтона России традиционно оказала поддержку турниру, который проводится в Звездном городке уже более десяти лет.

Отряд космонавтов Роскосмоса представляли Александр Мисуркин, Мухтар Аймаханов, Сергей Прокопьев, Андрей Федяев, Андрей Бабкин, Дмитрий Петелин, Алексей Горбунов и Кирилл Песков. По словам организаторов, соревнования прошли в упорной борьбе, подарив участникам и болельщикам массу положительных эмоций. По результатам турнира почти все призовые места заняли космонавты.

В одиночном разряде:

1 место — Мисуркин Александр

2 место — Прокопьев Сергей

3 место — Аймаханов Мухтар

В парном разряде:

1 место — Аймаханов Мухтар, Федяев Андрей

2 место — Мисуркин Александр, Маттиас Маурер (ЕКА)

3 место — Самарцев Вячеслав (ЦПК), Шемчук Евгений (ЦПК)

В разряде Микст:

1 место — Мисуркин Александр, Мяснова Елена (ЦПК)

2 место — Прокопьев Сергей, Миронова Светлана (ЦПК)

3 место — Аймаханов Мухтар, Какушина Ксения (ЦПК)

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