Source: Russia Federal Space
#ЦПК01.06.2021 11:30
Турнир «Звездный волан»: космонавты Роскосмоса одержали победу в соревнованиях по бадминтону
На базе Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялся турнир «Звездный волан», в котором приняли участие представители Отряда космонавтов Роскосмоса, астронавты NASA, ESA, а также специалисты ЦПК и Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Национальная Федерация бадминтона России традиционно оказала поддержку турниру, который проводится в Звездном городке уже более десяти лет.
Отряд космонавтов Роскосмоса представляли Александр Мисуркин, Мухтар Аймаханов, Сергей Прокопьев, Андрей Федяев, Андрей Бабкин, Дмитрий Петелин, Алексей Горбунов и Кирилл Песков. По словам организаторов, соревнования прошли в упорной борьбе, подарив участникам и болельщикам массу положительных эмоций. По результатам турнира почти все призовые места заняли космонавты.
В одиночном разряде:
1 место — Мисуркин Александр
2 место — Прокопьев Сергей
3 место — Аймаханов Мухтар
В парном разряде:
1 место — Аймаханов Мухтар, Федяев Андрей
2 место — Мисуркин Александр, Маттиас Маурер (ЕКА)
3 место — Самарцев Вячеслав (ЦПК), Шемчук Евгений (ЦПК)
В разряде Микст:
1 место — Мисуркин Александр, Мяснова Елена (ЦПК)
2 место — Прокопьев Сергей, Миронова Светлана (ЦПК)
3 место — Аймаханов Мухтар, Какушина Ксения (ЦПК)